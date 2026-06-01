1 de junio de 2026 Inicio
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Renunció el presidente del Ente Nacional del Gas y la Electricidad a menos de un mes de haber asumido

Néstor Lamboglia dejó su cargo por disputas internas en el directorio. Vicente Serra tomó el control de la entidad reguladora, aunque el Gobierno deberá iniciar un nuevo concurso para seleccionar a un titular definitivo.

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Renunció el presidente del Ente Nacional del Gas y la Electricidad a menos de un mes de haber asumido

A menos de un mes de haber sido designado, Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) por diferencias internas en el directorio. Su vicepresidente, Vicente Serra, asumió de manera automática el control del organismo.

El presidente Javier Milei.
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La salida ocurre en el marco de una disputa con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Enargas. Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad explicaron que la dimisión obedece a "motivos estrictamente personales" y que "su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo".

Desde el Gobierno aportaron tranquilidad sobre el futuro del ente de control y destacaron el trabajo de las actuales autoridades: "La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad".

El ex funcionario comunicó la decisión por la mañana al resto de los miembros y la formalizó con un memo a través del sistema oficial GEDO. Según el marco normativo, el Estado debe iniciar un nuevo concurso para seleccionar a un titular definitivo.

El ENRGE nació en julio de 2025 como parte del esquema de simplificación administrativa de la Ley de Bases. La entidad depende de la Secretaría de Energía y unifica las tareas de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE) con la meta de optimizar la fiscalización.

El Poder Ejecutivo había designado a Lamboglia por un período de cinco años, el mandato más extenso entre los directores. El abogado cuenta con más de treinta años de trayectoria en el sector energético y su cargo previo fue la intervención del ENRE.

El resto de la cúpula quedó conformada por Serra, vicepresidente con mandato por cuatro años, Nachón como vocal primero por tres años. Las vocalías segunda y tercera corresponden a Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone, designados por dos y un año de forma respectiva.

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