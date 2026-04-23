23 de abril de 2026 Inicio
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Paro nacional del Servicio Meteorológico Nacional: exigen la reincorporación de 140 trabajadores

Sus empleados llamaron a un cese total de actividades desde las 5 de la mañana del viernes hasta las 00. Denuncian que "la confirmación de 140 despidos injustificados" es una medida que "no sólo deja a cientos de familias en la calle, sino que representa un atentado directo contra la seguridad nacional y la soberanía científica".

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El Gobierno despidió a más de 140 empleados. 

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Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la asamblea de trabajadores compartieron un comunicado en redes donde "declaran el cese total de actividades" en el SMN ante "la confirmación de 140 despidos injustificados, una medida que no sólo deja a cientos de familias en la calle, sino que representa un atentado directo contra la seguridad nacional y la soberanía científica".

Ante esta situación alertaron que "sin trabajadores no hay datos meteorológicos; sin datos no hay pronóstico; sin pronóstico no hay alertas tempranas. El desmantelamiento del SMN pone en riesgo la vida de la población ante desastres climáticos y paraliza la operatividad aérea, marítima, fluvial y productiva del país. No somos un número en una planilla de ajuste: somos un servicio esencial".

Cómo será el paro del Servicio Meteorológico Nacional

  • Medida: cese total de tareas en todas las dependencias del país del SMN
  • Fecha: viernes 24 de abril
  • Horario: de 5 AM a 12 PM (afectación total de servicios).
  • Modalidad: cese de tareas y atención a los medios de comunicación en la puerta de Sede Central (Dorrego 4019, CABA).

Ante esto los trabajadores y trabajadoras del SMN exigen:

  • Reincorporación inmediata de los 140 compañeros y compañeras despedidos.
  • Cese del vaciamiento y presupuesto soberano para el organismo.
  • Respeto a la carrera científica y técnica

Los recortes en el Servicio Meteorológico Nacional

A pesar de las movilizaciones en contra, se confirmaron los recortes de personal en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) durante el transcurso de la jornada del miércoles al menos 140 trabajadores fueron notificados y se espera que reciban los telegramas para el día jueves 15.

Este recorte en el servicio podría dejar a la Argentina sin alertas meteorológicas, en medio de un panorama de eventos extremos que se repiten como las inundaciones.

Servicio Meteorológico Nacional SMN

Además los trabajadores remarcaron que este recorte significa perder precisión, tiempo y capacidad de respuesta, esto aumenta el riesgo tanto para la población, la aviación civil, navegación marítima y fluvial, y la producción agropecuaria, entre otros.

A pesar de la lucha de los trabajadores y las movilizaciones que realizaron, tanto en Plaza Italia como en las sedes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtiendo sobre el inminente despido de 240 personas. Por el momento, se confirmaron que 140 fueron informadas y recibirán los telegramas.

El sector más afectado por los despidos fue la Red de Observación, conformadas por las estaciones meteorológicas ubicadas a lo largo del país, que realizan un monitoreo continuo de temperatura, presión, humedad, etc.

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