3 de septiembre de 2026 Inicio
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Golpe a banda internacional de contrabando: la Policía de la Ciudad incautó mercadería por $1.500 millones

Los allanamientos fueron realizados en depósitos en el conurbano bonaerense y en Puerto Iguazú, Misiones. Secuestraron neumáticos, calzado, equipos de aire acondicionado, bicicletas y perfumes, entre otros elementos.

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Duro golpe al contrabando.

Duro golpe al contrabando.

La Policía de la Ciudad le asestó un duro golpe a una banda transnacional dedicada al contrabando y, tras una investigación que incluyó allanamientos en depósitos en el conurbano bonaerense y en Puerto Iguazú, Misiones, incautó mercadería de distintos rubros valuada en $1.500 millones.

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Las tareas fueron realizadas en conjunto por la Unidad Técnica Operativa Judicial (UTOJ) y el grupo especial de investigaciones DIOC de la Policía de la Ciudad, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y de la Dirección General de Aduanas.

La mercader&iacute;a de distintos rubros est&aacute; valuada en $1.500 millones.

La mercadería de distintos rubros está valuada en $1.500 millones.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico 2, a cargo de Pablo Yadarola, Secretaría 4 de Gonzalo Acuña, con el objetivo de determinar la existencia de una organización que operaba en la recepción, acopio y redistribución de elementos hacia la Ciudad y el conurbano bonaerense, en posible infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero y a la Ley 22.362 de Falsificación de Marcas.

Meses de investigación

Las tareas investigativas comenzaron en octubre de 2025, luego de que por medio de ciberpatrullaje se detectaron en redes sociales ofrecimientos de artículos de marcas falsificadas y de procedencia dudosa.

Los efectivos llegaron a dos galpones, ubicados en San Martín y Lomas del Mirador, en la Provincia de Buenos Aires, donde se recibían los camiones provenientes de Misiones con la mercadería ilegal. De esos centros de acopio, los elementos iban a negocios, ferias y hasta se ofrecían por redes sociales.

Se encontraron distintos tipos de calzado.

Se encontraron distintos tipos de calzado.

En estos procedimientos, los policías secuestraron 918 neumáticos, indumentaria, calzado, vasos y recipientes térmicos, productos de tabaco, garrafas, equipos de aire acondicionado, bicicletas, llantas, perfumes, lentes, cámaras de seguridad, auriculares, artículos de bazar, teléfonos celulares y documentación valiosa para la causa.

Un camión tractor, dos semirremolques y dos camionetas, vehículos dedicados a la logística de la banda, también fueron hallados en esos lugares.

Tras los procedimientos, personal de la Dirección General de Aduanas realizó la clasificación de los elementos secuestrados, que fueron derivados a depósitos fiscales. El monto de la mercadería secuestrada en los dos objetivos del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires ascendió a 1.017.500.000 pesos.

Secuestraron 918 neum&aacute;ticos.

Secuestraron 918 neumáticos.

La investigación contra esta organización internacional llegó a Puerto Iguazú, en Misiones, donde por pasos no habilitados se ingresaba la mercadería procedente de Paraguay para que luego sea llevada en camiones a Buenos Aires.

Los efectivos trabajaron en Misiones haciendo base a 150 kilómetros de los objetivos y trasladándose con camionetas llevadas desde la Ciudad de Buenos Aires para no levantar sospechas en la zona. Además, actuaron inspectores de la casa central de la Aduana.

Los elementos secuestrados fueron derivados a dep&oacute;sitos fiscales.

Los elementos secuestrados fueron derivados a depósitos fiscales.

Los efectivos se dirigieron a dos centros de distribución donde incautaron mercadería de diferentes rubros y de procedencia ilegal, valuada en una suma superior a los 400 millones de pesos, llegando todo lo secuestrado con lo encontrado en Provincia de Buenos Aires a los 1.500 millones de pesos.

Se procedió en Misiones al secuestro también de un camión tractor Scania con un semirremolque que tenía destino Buenos Aires.

Todo lo encontrado fue enviado al ámbito de la Ciudad para que sea requisado y quede a disposición de la Justicia.

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