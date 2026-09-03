La polémica decisión que tomaron en el Gran Hermano uruguayo para los argentinos La edición charrúa del reality generó revuelo tras una determinación sobre la participación de ciudadanos de Argentina. Agregar C5N en









La edición del reality en el país oriental arrancó con polémicas, incluso antes del estreno del programa.

A poco de su esperado estreno previsto para el próximo domingo 20 de septiembre, la primera edición de Gran Hermano Uruguay desató un fuerte escándalo regional al confirmarse que no se permitirá la inscripción de participantes extranjeros, bloqueando de esta manera la posibilidad de ingreso a los ciudadanos argentinos. La medida restrictiva generó inmediatas repercusiones en las redes sociales, donde los espectadores cruzaron posturas sobre la exclusión en el vecino país.

El conductor Eduardo "Colo" Gianarelli fue el encargado de adelantar los detalles operativos del formato y reveló al aire que la convivencia estará integrada en su totalidad por talentos locales. "Es 100% uruguayo", aseveró ante las cámaras, aunque de inmediato dudó de los protocolos de confidencialidad al deslizar ante la audiencia: "No sé si lo podía decir", evidenciando que se trataba de una directiva interna celosamente guardada por la producción del canal.

El conductor Eduardo "Colo" Gianarelli. La polémica adquirió mayor volumen en Argentina debido al antecedente inmediato de que los últimos grandes campeones del formato provienen del país oriental, tales como Bautista Mascia y Santiago "Tato" Alcorta, además de la destacada performance de Yisela "Yipio" Pintos. Ante este panorama restrictivo, los usuarios expresaron su descontento digital con críticas directas como la de una internauta en X: "Vergüenza ajena. Que el próximo Gran Hermano directamente le prohíban participar a los uruguayos como ellos no aceptaron a argentinos".

Lejos de mantenerse al margen del debate, el propio Bautista Mascia intervino en el intercambio virtual y respaldó el reclamo popular con una contundente declaración pública: "Lo peor de todo es que estoy de acuerdo; deberían meter participantes argentinos. Quizá entren después". Con un plantel inicial de 21 jugadores anónimos y tres meses de aislamiento por delante, el certamen uruguayo arranca condicionado por la controversia limítrofe.

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada de Argentina sufrió su primer impacto este último miércoles tras confirmarse la salida oficial de la jugadora Mariela Prieto, quien debió abandonar la casa más famosa del país tras obtener el menor porcentaje de apoyo en la placa de votos positivos implementada por la producción. Con este resultado adverso, la participante se consolidó de manera definitiva en el sexto puesto de la competencia.

La dinámica de eliminación comenzó días atrás cuando el conductor Santiago del Moro activó la última placa de nominados de la temporada. En la gala decisiva, una escribana pública entregó al animador un total de seis sobres —cinco dorados y uno negro definitorio— para regular de forma aleatoria la continuidad de las seis finalistas en placa: Yanina Zilli, Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos, Sol Abraham, Luana Fernández y la propia Mariela. Mariela Prieto, la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada Argentina. Tras salvarse de manera paulatina el resto de sus compañeras mediante la lectura de los sobres seguros, el duelo definitivo quedó configurado en un mano a mano de alto voltaje emotivo entre Mariela Prieto y Luana Fernández. Pasadas las 23:30 horas, Del Moro ratificó el veredicto del público al anunciar formalmente: "La primera eliminada en la placa final es Mariela, quedando en el 6° puesto".