3 de septiembre de 2026 Inicio
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Quién es el pasajero que falleció en medio de un vuelo que venía desde Panamá hacia Mendoza

En medio del viaje, el hombre de 73 años de edad dio señales de malestar a la tripulación, se descompensó y falleció en la cabina de la aeronave de la compañía Copa. Al aterrizar en el aeropuerto El Plumerillo, de la provincia argentina, se produjeron las primeras revelaciones oficiales.

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El pasajero falleció durante la madrugada

El pasajero falleció durante la madrugada, sobre el océano Pacífico.

Un pasajero de 73 años, oriundo de la localidad mendocina de Las Heras, falleció tras descompensarse a bordo de un avión de la empresa Copa Airlines que cubría la ruta entre Panamá y Mendoza. El hecho ocurrió durante la madrugada en el vuelo CM 420. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre sufrió una descompensación pocas horas después del despegue.

El avión aterrizó en Mendoza.
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A pesar de que el personal de la aerolínea y médicos que viajaban como pasajeros le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante el trayecto, las maniobras no resultaron exitosas. Tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, personal médico de la terminal constató el deceso del hombre.

La identidad de la víctima se mantuvo en reserva por disposición de las autoridades judiciales, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y coordinar los protocolos pertinentes en el lugar.

Cómo sigue curso de la investigación

En tal sentido, la Policía Científica y el Cuerpo Médico Forense intervinieron en el hecho para retirar el cuerpo de la aeronave. También intervinieron la Oficina Fiscal de Las Heras y la Policía, mientras que los especialistas buscan determinar las causas de la muerte.

Por lo pronto, se espera que sea sometido a una autopsia para esclarecer los motivos del fallecimiento después de la sorpresa y la consternación del resto de los pasajeros que se encontraban en el vuelo.

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