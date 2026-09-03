Los padres del joven desaparecido en La Plata recibieron una foto de su hijo en Córdoba

Mariano Martínez se encuentra desaparecido desde el lunes y la familia desconoce su paradero. Según Alicia, su hijo le mandó un mensaje a su hermano con la contraseña para acceder a sus dispositivos electrónicos. "Las noticias que tenemos son malas", se lamentó, en diálogo con C5N. Según afirmaron a diversos medios en la últimas horas, la DDI les envió una foto para reconocer a su hijo pero después no se les informó nada más.

Mariano Martínez desapareció tras salir de la facultad. "Te dejo mi contraseña de mi netbook", el último mensaje que envió a su familia.

Mariano Martínez se encuentra desaparecido desde el lunes 31 de agosto y la familia desconoce su paradero. Su madre habló con C5N y contó que e l último mensaje que recibieron de él fue uno con la contraseña para acceder a sus dispositivos electrónicos : "Las noticias que tenemos son malas".

Lanús: pactaron la venta de 15 celulares por redes y les robaron todo en una estación de servicio

Desde La Plata, el periodista Alejandro Moreira habló con Alicia , la madre de Mariano, sobre las horas previas a perder todo contacto con el joven. "Hoy hace cuatro días que mi hijo no nos habla ni se comunica con ningún conocido. El compañero nos aclaró que no estaba bien anímicamente ", contó.

La última vez que se lo vio a Mariano fue en la Plaza de Constitución, una zona que no era habitual para él. "No hay ninguna noticia, él no llevó nada, no llevó plata. Es una persona que está en la calle con la lluvia y eso no está bien ", se lamentó Alicia entre lágrimas.

"Quiero que me llame y me diga estoy vivo" | Alicia busca desesperadamente a su hijo desaparecido desde el lunes en La Plata. Seguí el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/QAa177Hd48

La madre explicó que Mariano había dedicado buena parte del fin de semana a preparar una entrega académica y consideró que ese esfuerzo pudo haber influido en el malestar que manifestó antes de retirarse de la Facultad de Arquitectura de Universidad Nacional de La Plata.

Sin embargo, se retiró antes y le avisó a un compañero que estaba descompuesto. "Estaba pasando un cuadro de depresión, según le contó un amigo" , aseguró la madre a esto se le suma el último mensaje que compartió Mariano con su hermano, en el que únicamente escribió "te dejo mi contraseña de mi netbook", lo que generó sospechas en la familia.

El Día de La Plata

Desesperada búsqueda de un estudiante de 21 años: fue visto por última vez en Constitución

Mariano Martínez, de 21 años, permanece desaparecido desde el lunes 31 de agosto, cuando salió de su casa en Berazategui rumbo a la Facultad de Arquitectura de la UNLP para entregar un trabajo; después de sentirse mal, dejó la presentación a un compañero y emprendió un recorrido que terminó en Constitución, donde las cámaras registraron su presencia antes de que se le perdiera el rastro.

El joven había pasado buena parte del fin de semana preparando las láminas para la entrega y salió cerca de las 8 de la mañana con un bolso, pero poco después de llegar a la facultad manifestó que se encontraba descompuesto y decidió retirarse del lugar sin completar la jornada académica.

A partir de los registros de cámaras y los movimientos de su tarjeta SUBE, los investigadores pudieron reconstruir parte del trayecto: primero llegó hasta Punta Lara, luego regresó a La Plata en el colectivo 275 y, a las 16:17, abordó el tren Roca con destino a Constitución.

La familia advirtió que ese comportamiento no coincide con sus hábitos y continúa con la búsqueda junto a amigos y compañeros de la universidad, mientras intenta obtener información sobre sus movimientos posteriores; cualquier dato que permita localizarlo debe ser comunicado de inmediato al 911.