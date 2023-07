El mensaje del árbitro golpeado tras el suicidio de su agresor: "Solo quería que se disculpara"

"Nosotros lo que más queremos es trabajar tranquilos. Yo dirijo porque no me alcanza para vivir y porque necesito darle de comer a mis hijos. Quiero dejarles aunque sea una casa. Por suerte no me tocó ese sábado partir, porque los hubiese dejado en el aire", señaló en Radio con Vos.

Por otra aparte, aclaró que nunca le pidió plata a la familia de Tapón como dijeron y agregó: "mi intención no fue que pasara esto", en relación al fatal desenlance.

"No le pedí ninguna plata, solo quería una disculpa de corazón porque me pudo haber matado y yo no quería hacer la denuncia, porque sé que era padre de familia. Ahora solo puedo decirle a la familia que le envío mi pésame y que lo siento, de corazón", sostuvo.

Para finalizar, el árbitro contó que perdió la conciencia luego de la agresión. "No me acuerdo de nada. Quedé inconsciente un rato y cuando me despierto estaba camino al hospital. Me dijeron que aparentemente estaba todo bien, pero el dolor persiste. El dolor de cabeza y cuello siguen igual que el sábado".

Se conoció el último audio del joven que se suicidó tras golpear al árbitro: "No puedo más, hasta acá llegué"

Este martes se conoció el último mensaje de audio de Williams Alexander Tapón, el joven que se suicidó tras haber golpeado brutalmente a un árbitro en un partido de fútbol amateur en Avellaneda. El jugador pidió disculpas a su familia por su decisión y admitió: "No puedo más, no soy fuerte, no sé qué me pasa, hasta acá llegué".

En diálogo con Crónica, Priscila, hermana de Williams, compartió el último audio que le envió a través de WhatsApp antes de quitarse la vida. "Te amo con mi alma, gracias por todo, siempre estuviste, nunca me dejaste solo y eso lo valoro", comienza el desgarrador mensaje.

"No puedo más, no soy fuerte, no sé qué me pasa, hasta acá llegué. Sé que voy a quedar como un cobarde, un cagón, uno que no enfrenta nada", lamentó el joven.

"Me cansé, no doy más, discúlpenme por favor. No sufran", pidió a su familia, sintiéndose acorralado por las circunstancias.

Antes de quitarse la vida, el joven envió un audio de despedida a su hermana y les pidió perdón por su decisión.