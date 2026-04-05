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Lo nuevo en Netflix: así es ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, la película estreno del momento

La película, dirigida y escrita por Kelly Fremon Craig, conmueve en su sincero retrato sobre el comienzo de una nueva etapa, sin necesidad de golpes bajos ni escenas lacrimógenas.

Lo nuevo en Netflix: así es ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, la película estreno del momento

Hay personajes a los que aprendemos a querer en pocos minutos, criaturas de cine que por su calidez o por su verdad, nos interpelan de manera inmediata y que, al final de la película, los reconocemos como amigos que estuvieron junto a nosotros durante dos horas. Lograr eso no es sencillo, porque ante todo se necesita la mano de una realizadora que sepa qué fibra tocar y cuáles son esos pasajes que pueden interpelar al espectador, para llevarlo a reconocerse en el marco de esa historia. Y eso es lo que sucede con ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, el nuevo largometraje de Kelly Fremon Craig.

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
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Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Esta nueva película que se sumó a Netflix, es un coming of age puro en su esencia, un relato de crecimiento y de qué significa el inicio de la adolescencia. En ese sentido, la trama muestra muchos pasajes obligatorios para el género, como el primer amor, las peleas y reconciliaciones entre amigas, la ansiedad ante los cambios físicos y los inevitables cruces familiares.

Pero hay varios aspectos que separan a este largometraje del resto, y que le dan una frescura única. La forma de construir la relación de Margaret con su padre y su madre, el enorme trabajo interpretativo de la pequeña Abby Ryder Fortson, y la calidez que la directora le inyecta a la historia, hacen de esta una pieza de gran nobleza. Y más importante que eso, es que el film no es lacrimógeno ni se empeña en dar golpes bajos que busquen la lágrima barata, sino que explora con inteligencia los aspectos que integran el universo emocional de la pequeña Margaret, y de esa manera, la trama pasea por los muchos y muy dispares mundos que componen la agridulce sensibilidad preadolescente.

Sinopsis de ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, la película estreno de Netflix

La historia de Margaret (Abby Ryder Fortson) es la de una típica preadolescente. Con 11 años, ella vive junto a su padre y a su madre en un departamento de una gran ciudad, hasta que la promesa de un mejor futuro laboral, lleva a la familia a mudarse a los suburbios. Ese cambio le significa la pequeña Margaret un dramático desarraigo, decirle adiós a sus amistades y aventurarse a un nuevo lugar y colegio. Pero las cosas no salen tan mal. Instalada en su nuevo hogar, ella rápidamente se hace amigas nuevas, se enamora, pero también es víctima y victimaria de algunas miserias propias de esa edad. Y en ese devenir hay una pregunta que surge en su mente de tanto en tanto: ¿Qué rol puede cumplir Dios (si es que existe) en su vida?

El padre de Margaret es judío, su madre católica, y ambos decidieron no educarla bajo ningún mandato religioso, a la espera que ella decidiera durante su adultez si quería o no practicar una creencia determinada. Para la protagonista, esa libertad se convierte en un interrogante y por ello no deja de plantearse si hay alguna figura que pueda guiarla o acompañarla en cada tristeza o alegría de esa etapa de tanto bullicio emocional y hormonal.

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Tráiler de ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

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Reparto de ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

  • Abby Ryder Fortson como Margaret Simon: La protagonista de 11 años que atraviesa los cambios de la pubertad y busca su identidad religiosa.
  • Rachel McAdams como Barbara Simon: La madre de Margaret, una artista que intenta equilibrar su pasado familiar con su nueva vida.
  • Kathy Bates como Sylvia Simon: La adorada y persistente abuela de Margaret que vive en Nueva York.
  • Benny Safdie como Herb Simon: El padre de Margaret.
  • Elle Graham como Nancy Wheeler: La primera amiga de Margaret en su nuevo barrio y líder de su grupo de amigas.
  • Aidan Wojtak-Hissong como Moose Freed: El interés romántico de Margaret y Nancy.
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