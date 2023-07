La hermana de Williams Tapón denunció al árbitro agredido: "Le pidió $300 mil".

La hermana de Williams afirmó que, tras lo sucedido, "lo expusieron y lo juzgaron" tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, y "le llegaron mensajes acusándolo de cosas que no son".

"El árbitro salió en el noticiero con sus hijos. Mi hermano dejó a cuatro hijos, hace 8 meses enterró a la madre. Pidió disculpas y lo humillaron públicamente. Quiero que lo dejen descansar en paz", planteó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmauroszeta%2Fstatus%2F1680922044995706881&partner=&hide_thread=false PATADA EN LA CABEZA AL ÁRBITRO

- Le sacó tarjeta roja un jugador y un compañero fue a pegarle

- Ocurrió en la final de un torneo de fútbol

Sarandí pic.twitter.com/qxNTq9V1ox — Vía Szeta (@mauroszeta) July 17, 2023

Luego, Marisol comparó lo sucedido con lo que ocurre en otros estratos del fútbol argentino. "Hay barrios peores, pasan cosas peores en el fútbol. ¿No hay violencia en los partidos de Boca, River, Independiente? Pero dale, vamos a darle al pobre. Saben cómo el árbitro puede jugar en contra", expuso.

"¿Ahora la víctima es el árbitro, porque no teníamos 300 lucas? Esto es Argentina", ironizó. "Williams no tenía miedo a que lo que detuvieran, si no era más que lesiones leves. No detienen a un chorro, que mata impunemente que roba, que golpea a los viejos... ¿Mi hermano es el violento? No mató a nadie", sostuvo.

La mujer subrayó que se encuentra "indignada" y que "acá la víctima no es el árbitro, se mereció su buena trompada porque lo boludeó todo el partido".

"Quiero que dejen de ensuciar a mi hermano. Tuvo un acto de violencia como cualquier jugador, pero el que tiene la plata la pone y queda en la nada; como nosotros no la tenemos, dale con el palo, es la ley del pobre", insistió.

Marisol puso en duda que el referí perdiera el conocimiento tras la patada. "Ni siquiera quedó internado, ¿qué médico dice que quedó inconsciente?", señaló.

"Te hablo a vos, árbitro, vos sabés lo que es la violencia porque estuviste preso, con lo que a vos te hicieron en la cárcel viniste a boludear pibes en un partido de fútbol. Pero claro, eso no se grabó. Espero que te arrepientas, la muerte de mi hermano va a quedar en tu conciencia", concluyó.

El último audio de Williams Alexander Tapón, el jugador que se suicidó tras golpear al árbitro

Antes de quitarse la vida, el joven envió un audio de despedida a su hermana y les pidió perdón por su decisión.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBarbiCorvalan%2Fstatus%2F1681246910336647169&partner=&hide_thread=false #Exclusivo @CronicaTV @esmuytempranok Habló la hermana de William, jugador que se quitó la vida luego de agredir a un réferi. El último audio que le mandó a la familia: pic.twitter.com/3QtshnSxTQ — Barbi Corvalan (@BarbiCorvalan) July 18, 2023

Quién era William Alexander Tapón: sus antecedentes en el fútbol amateur

Según una fuente cercana, Williams Alexander Tapón ya había protagonizado hechos de violencia similares en otros campeonatos de fútbol amateur. "Es del barrio Agüero, en zona sur, y es un pibe pesado, con antecedentes violentos, ya que fue expulsado de dos torneos antes de jugar éste", aseguró a Clarín.

Explicó que "el primero era el que se jugó en Gerli, en el club Copa Río del Sur, y después hubo otro en el club Palá, en Avellaneda. De ambos lo echaron, y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita, tenés que mandarte una cagada grave", resaltó.

Después de la agresión al árbitro, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de la provincia de Buenos Aires le había aplicado el derecho de admisión de por vida a los estadios de fútbol. También se iba a intentar, vía judicial, que no pudiera volver a participar de torneos amateur.

Línea de Prevención del Suicidio - ayuda a personas en crisis

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, comunicarse telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.