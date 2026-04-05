5 de abril de 2026 Inicio
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Polémica entre dos glorias de la Selección Argentina: "Llevaba jugadores para después venderlos"

Un exdelantero apuntó contra el entrenador de finales de los 90 y reabrió un debate que parecía cerrado.

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El exfutbolista dejó cifras destacadas con la camiseta argentina.
El exfutbolista dejó cifras destacadas con la camiseta argentina.Google

  • Claudio Caniggia cuestionó a Daniel Passarella por su ausencia en el Mundial 1998.

  • Aseguró que su exclusión respondió a intereses de representantes.

  • Desmintió que el conflicto haya sido por el pelo largo.

  • Sus números en la Selección: 50 partidos, 16 goles y 9 asistencias.

La polémica entre dos glorias de la Selección Argentina se reavivó cuando Claudio Caniggia acusó a Daniel Passarella de haberlo dejado afuera del Mundial Francia 1998 por intereses vinculados a representantes y futuras transferencias de jugadores.

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El episodio, que durante años estuvo asociado a la supuesta exigencia del entrenador de evitar el pelo largo en sus futbolistas, volvió a quedar bajo la lupa tras las declaraciones del exdelantero, quien aseguró que ese argumento fue una versión instalada que no reflejaba la realidad.

La ausencia de Caniggia en aquella lista de 23 nombres sorprendió en su momento, ya que se trataba de un jugador con experiencia internacional, protagonista en Mundiales anteriores y con recorrido en clubes de Europa.

passarella river
Passarella fue el entrenador de la Selección en aquella Copa del Mundo

Passarella fue el entrenador de la Selección en aquella Copa del Mundo

El paso de Caniggia por la Selección argentina

Durante su trayectoria con la camiseta albiceleste, Claudio Caniggia disputó un total de 50 partidos oficiales, en los que convirtió 16 goles y aportó 9 asistencias, consolidándose como uno de los atacantes más desequilibrantes de su generación.

Su velocidad, capacidad para el uno contra uno y presencia en partidos importantes lo transformaron en una pieza clave durante distintas etapas del seleccionado, especialmente luego de su icónico Mundial 1990, con goles ante Brasil e Italia.

Más allá de sus estadísticas, su figura quedó marcada por actuaciones determinantes en torneos internacionales y por haber integrado planteles mundialistas, lo que hace aún más llamativa su ausencia en la Copa del Mundo de 1998. Con el paso del tiempo, aquella decisión técnica de Passarella se convirtió en uno de los episodios más discutidos del ciclo, ahora reavivado por las declaraciones del propio protagonista.

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