Se suicidó el joven que le dio una patada en la cabeza a un árbitro en un partido de fútbol en Avellaneda.

La víctima, Ariel Paniagua, dirigía el encuentro entre La Cortada, equipo de Tapón, y El Rejunte. El atacante, quien llevaba el número 10, le pegó dos trompadas en el rostro al árbitro luego de que le mostrara la tarjeta roja a un compañero. Luego, cuando cayó al piso y estaba indefenso, le propinó una fuerte patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

El hecho, registrado en un video, rápidamente se viralizó en redes sociales. Se inició una causa en la UFI 4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Mariano Zitto, y el jugador se enfrentaba a una posible denuncia penal y al derecho de admisión para eventos deportivos en la Provincia de Buenos Aires.

Se presume que, ante la posibilidad de que tuviera que responder por sus actos, el joven se quitó la vida. Su cuerpo fue hallado en la zona de vías con un disparo en la sien.

Habló el árbitro golpeado en Avellaneda: "Me pudo haber matado, hoy podría estar en un cajón"

"Me siento dolorido todavía, ido. Fue una patada muy brutal y no me esperaba esa agresión de su parte. El jugador que expulsé me tiró un cabezazo y yo me fui para atrás para esquivarlo, sin sacarle los ojos de encima porque supuse que él iba a seguir con su reacción", relató Paniagua.

"Y el 10, cuando lo tengo a dos pasos, me hizo caer y me metió dos patadas en la cabeza. De ahí ya no recuerdo nada hasta que estoy en el hospital. Me llevó una ambulancia", completó.

"No puede pegar una patada de esa índole. Me pudo haber matado, yo hoy podría estar en un cajón y mi familia llorándome. No hay un contexto para que me pegue así, ¿qué iban a hacer mis hijos? Yo soy su único sostén. Cuando se lo dije a este muchacho, no le salió un 'disculpame'", explicó.

Durante una entrevista en Telefé Noticias, Paniagua remarcó que "hablé muy poco con él, me dijo que lo hizo por una calentura. Eso no justifica una equivocación mía en el partido, porque a veces no ves una falta porque se te cruza un jugador. Uno no puede cobrar lo que te dicen los jugadores o los que están afuera".

"Ojalá que tomen conciencia de esto, la gente que organiza estos torneos. No me esperaba algo así, jamás pensé que me iba a pasar en todos los años que estuve dirigiendo. Miro el video y me da mucha impotencia que algo así haya ocurrido. No puedo creer que haya este tipo de reacciones", sentenció.

El juez explicó que es empleado en una empresa limpiavidrios: "Me levanto todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Estoy hasta las 14 y cuando salen los partidos para dirigir, lo hago porque no tengo otra manera de sobrevivir. No es mucha guita la que me llevo, pero me sirve para comprar algo".

PATADA EN LA CABEZA AL ÁRBITRO

- Le sacó tarjeta roja un jugador y un compañero fue a pegarle

- Ocurrió en la final de un torneo de fútbol

Sarandí

La declaración del atacante: dio otro nombre y se justificó

Tapón también dio una entrevista a Telefé Noticias, en la que dijo llamarse Dimitri. Justificó su accionar con un "mal arbitraje" de Paniagua y que eso le generó "calentura".

"El árbitro, ni bien comenzó el partido, no cobró ninguna de las patadas que le dieron a algunos compañeros míos. Yo le decía ´juez, cobrala, estás a dos metros´, pero me decía que no la veía. Hacíamos una mal nosotros y nos amonestaban. Ya estaba enojado y le pegué sin darme cuenta, nublado por el enfado", afirmó.

"Hoy hablé con él y le pedí disculpas. Hoy lo veo todo distinto y en ese momento no, estaba cegado. Ahora me di cuenta de lo que hice", añadió.

El comunicado de Estación 98 tras la agresión

"Repudiamos todo hecho de violencia. El sábado, cuando sucedieron las lamentables y repudiables agresiones al árbitro, el personal de salud del Complejo le brindó rápida asistencia y nuestro servicio de emergencias lo trasladó al hospital donde, luego de los cuidados requeridos, afortunadamente fue dado de alta", reza el comunicado compartido por el lugar en sus redes sociales.

"Además, hicimos una presentación en la comisaría de la zona para exponer lo sucedido y colaborar en lo que sea necesario. Si bien la organización del torneo es externa al complejo, y no tenemos injerencia en la admisión de los equipos ni en la contratación del personal, estamos a disposición para ayudar en todo lo que podamos", agregaron desde el club.

"Quienes hacemos Estación 98 somos parte de una sociedad que se cuestiona y trabaja día a día en nuevas formas de relacionarse, con el convencimiento de que el compañerismo y la camaradería son el motor del deporte, libres de violencia", concluyó el comunicado.