Quién era Eduardo Bentancourt, el enfermero que hallaron muerto en Palermo con ampollas de propofol

Tenía 44 años, era oriundo de Gualeguaychú, y hace un mes había viajado a la Ciudad de Buenos Aires en búsqueda de trabajo. Además del fármaco hospitalario, la Policía secuestró en el lugar jeringas, guantes de látex y drogas de dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, entre otras.

Eduardo Bentancourt era el enfermero que fue hallado sin vida el viernes en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, junto a 50 ampollas de propofol, una droga hospitalaria utilizada para la anestesia y que es la protagonista de un escándalo vinculado a fiestas privadas organizadas presuntamente por profesionales de salud del Hospital Italiano.

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Tenía 44 años, era oriundo de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y hace un mes había viajado a la Ciudad de Buenos Aires en búsqueda de trabajo. En base a lo expresado en su perfil de redes sociales, se había recibido de enfermero en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde.

Su familia, al no recibir respuestas durante varios días a los mensajes y llamadas a su teléfono celular, radicó una denuncia a la Policía, que arribó al lugar y lo encontró sin signos vitales, sentado en una silla del comedor con sangre en la boca.

Además de las ampollas de propofol, los efectivos secuestraron en el lugar jeringas, guantes de látex y drogas de lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

Eduardo fue hallado sin vida sentado en una silla del comedor de su casa. En la mesa había al menos 50 dosis de la droga hospitalaria.

El fiscal Carlos Alberto Vasser, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correcional N°21 es quien se encuentra a cargo de la investigación y tomó las primeras medidas de pruebas. En cuanto a la posible participación de otras personas en la escena del hallazgo, la principal sospecha apunta a que la víctima no se encontraba sola al momento de su fallecimiento.

El oscuro trasfondo de los anestésicos robados y las fiestas médicas

El anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina "Fini" Lanusse se encuentran imputados por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fentanilo y propofol. El Hospital Italiano radicó una denuncia tras detectar el faltante de estos insumos destinados a fiestas y encuentros peligrosos.

Ante el fiscal Lucio Herrera, según publicó Clarín, Boveri negó los hechos y, a través de sus abogados, refirió que realizaría una declaración por escrito. En la misma línea declaró Lanusse, quien egresó de la Universidad Austral y realizaba sus prácticas de anestesiología desde el año 2023.

Boveri renunció a su puesto de trabajo después de que saliera a la luz la muerte de su colega Alejandro Zalazar. La causa penal, en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, trabaja en desbaratar la organización que facilitó el acceso ilegal a estos sedantes.