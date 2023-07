Filtraron audios del árbitro agredido por el joven que se suicidó: denuncian una extorsión

"Maxi la mejor con vos te agradezco por tu preocupación, yo te entiendo porqué también estuve del lado de los jugadores, pero jamás le falté el respeto, así de querer ir a pegarle ", comienza el audio del árbitro Paniagua, y continúa con "como te vuelvo a repetir me pudo haber matado esa es la piola, porque todo el mundo que ve el video y que ve los mensajes te muestro los mensajes todos me dicen hacele la denuncia, lo arruinan".

"Están los audios de la extorsión, pero nadie la investiga"



"Lo hostigó todo el partido"



El episodio ocurrió complejo deportivo Estación 98, ubicado en Mitre al 4000, en Sarandí, el video de la agresión se viralizó rápidamente en redes sociales. El atacante, quien llevaba el número 10, le pegó dos trompadas en el rostro al árbitro luego de que le mostrara la tarjeta roja a un compañero. Luego, cuando cayó al piso y estaba indefenso, le propinó una fuerte patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

Ante esto, el árbitro según explican los hermanos de la víctima le envio audios donde le pedía dinero. "yo la verdad que no quiero eso ¿me entendés? Quiero arreglar algo con el pibe por el bien de él y chau, que se termine todo esto", continúa el diálogo Paniagua.

A lo que hace el pedido "me estoy rompiento la cabeza, tengo unas cuentas que pagar, no lo pude pagar por eso, por esa boludes que se mandó, yo necesitaba la guita por algo fui a laburar doble turno y al final salió todo mal. Pero bueno no es culpa tuya, no es culpa del equipo, es culpa de él".

"Así que nada, ni bien te conteste yo le doy tiempo hasta la tarde, sino a la tarde noche voy a tener que hacer la denuncia, porque me está apurando el abogado", finalizó el audio del árbitro.

La palabra de uno de los hermanos de Williams Alexander Tapón

En diálogo con C5N, Nicolás hermano de Williams Alexander Tapón explicó que lo último que supo del joven jugador fue por un audio que le envió a toda la familia donde aseguraba que "no puedo más, no soy fuerte".

"Nos mandó un audio a cada uno de los hermanos, cuando termino de escuchar el audio siento el balazo. En el audio decía que le cuidemos a sus hijos, que en esta vida no tienes que ser bueno porque se abusan", comenzó el relato Nicolás.

HABLÓ el HERMANO del FUTBOLISTA

En esa línea aseguró que cree que no es la primera vez que el árbitro le pide plata a los jugadores ya que "esto lo tenía premeditado, le da tiempo, calculo que mi hermano tenía estos audios en el teléfono y esto llevó a que se quite la vida".

También, el joven recordó el momento en que encontraron al joven cerca de las vías del treni: "Empezamos a buscarlo, teléfono linterna por todos lados, hasta que lo encuentra un amigo. Lo atormentaron tanto, porque no fue y lo denunció, porque llegó a que mi hermano cometa esa locura".