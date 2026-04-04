La dolorosa despedida de una amiga del enfermero que fue hallado muerto con ampollas de propofol La joven realizó una publicación en redes sociales donde lamentó lo ocurrido y aseguró que "aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar". Por + Seguir en







Eduardo había llegado hace un mes a la Ciudad de Buenos Aires.

Crece la conmoción por la muerte de Eduardo Betancourt, el enfermero de 44 años que fue hallado sin vida en su departamento junto a 50 ampollas de propofol. Una de sus amigas lo despidió en redes sociales con un doloroso posteo donde lamentó lo ocurrido y aseguró que "aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar".

El profesional, oriundo de Gualeguaychú, había viajado hace un mes a la ciudad de Buenos Aires para conseguir trabajo. El viernes, la Policía lo encontró sin signos vitales sentado en una silla, junto a una mesa con los fármacos hospitalarios, en la propiedad ubicada en el barrio porteño de Palermo, luego su familia radique una denuncia por no recibir respuestas a los mensajes y llamadas realizadas a su teléfono celular.

“No tengo las palabras suficientes, cuando la vida sorprende con una despedida tan inesperada todo queda en silencio, en incredulidad, en un dolor que cuesta entender”, señala en un primer momento la amiga del enfermero en Instagram.

Luego agregó: “Nos quedamos con lo pendiente, con lo que faltó decir, con abrazos que ya no podremos dar… pero también con todo lo hermoso que compartimos".

el-posteo-de-la-amiga-del-enfermero-foto-instagramdanaa0599-6WNGNRMTCZEBVDWAM347QYLFGI “Fuiste una persona especial, de esas que dejan marca, de esas que no se olvidan. Y aunque hoy duela tanto, sé que tu recuerdo va a seguir vivo en cada risa, en cada historia, en cada rincón donde supiste estar. Hoy, así, rota completamente. Te amo amigo”, concluyó.

El oscuro trasfondo de los anestésicos robados y las fiestas médicas El anestesiólogo Hernán Boveri y la residente Delfina "Fini" Lanusse se encuentran imputados por administración fraudulenta en la causa que investiga el robo de fentanilo y propofol. El Hospital Italiano radicó una denuncia tras detectar el faltante de estos insumos destinados a fiestas y encuentros peligrosos. Ante el fiscal Lucio Herrera, según publicó Clarín, Boveri negó los hechos y, a través de sus abogados, refirió que realizaría una declaración por escrito. En la misma línea declaró Lanusse, quien egresó de la Universidad Austral y realizaba sus prácticas de anestesiología desde el año 2023. Boveri renunció a su puesto de trabajo después de que saliera a la luz la muerte de su colega Alejandro Zalazar. La causa penal, en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, trabaja en desbaratar la organización que facilitó el acceso ilegal a estos sedantes.