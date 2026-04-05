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De qué se trata Inthum, la película de espías que llegó a Netflix y es de lo más visto

Si te gustan los Kthrillers de espías, no te pierdas “Inthum” de Netflix: descubre exactamente de qué trata y cómo ver la cinta.

Al reparto se suman nombres como: Jung Yoo-jin

Al reparto se suman nombres como: Jung Yoo-jin, Lee Shin-ki, Robert Maaser, Kang Ha-kyung y Lee Jun-young, quienes completan el cuadro de agentes, criminales y figuras diplomáticas que mueven los hilos de la historia.

“Inthum” (en su idioma original: “” o “Humint”) es un thriller de espionaje dirigido por Ryoo Seung-wan que mezcla acción, política y tensión emocional a lo largo de su trama. Así, la película, que se estrenó primero en cines surcoreanos en febrero del 2026, llegó a Netflix a finales de marzo, lo que la coloca como uno de los grandes lanzamientos asiáticos del año en la plataforma de streaming de la “N” roja. ¿Te gustaría saber exactamente de qué trata y cómo ver el filme? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota es para ti.

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
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Vale precisar que la cinta está producida por Filmmaker R&K, el mismo equipo detrás de títulos como “Por encima de la ley” (2015) y “Las contrabandistas de Guncheon” (2023).

Además, forma parte de la trilogía extraoficial de “localizaciones en el extranjero” de su director, junto con “The Berlin File” (2013) y “Huida de Mogadiscio” (2021).

Sinopsis de Inthum, la película estreno de Netflix

La historia de “Inthum” se sitúa en Vladivostok, ciudad portuaria rusa cercana a la frontera con Corea del Norte, y arranca cuando un agente del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur sigue la pista de una red criminal que opera en la zona.

Su investigación lo lleva a cruzarse con un alto funcionario de la Seguridad del Estado de Corea del Norte, que—a su vez—está intentando resolver una serie de desapariciones vinculadas a rutas clandestinas y corrupción dentro del propio régimen.

Eventualmente, en medio de ambos, aparece Chae Seon-hwa (Shin Se-kyung), camarera de un restaurante norcoreano en Vladivostok que, bajo una apariencia cotidiana, se convierte en pieza clave como posible fuente para los dos bandos.

Entonces, mientras los servicios secretos compiten por controlarla, ella se ve forzada a decidir si guarda silencio para sobrevivir o arriesga todo al revelar la verdad.

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Tráiler de Inthum

Embed - INTHUM | TRÁILER OFICIAL | Netflix

Reparto de Inthum

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Inthum”:

Jo In-sung como el jefe Cho, el agente del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano.

Park Jung-min como Park Geon, funcionario de Seguridad del Estado norcoreano.

Park Hae-joon como Hwang Chi-seong, el cónsul general norcoreano envuelto en tramas ilícitas.

Shin Se-kyung como Chae Seon-hwa, la camarera e informante en el centro del conflicto.

Al reparto se suman nombres como: Jung Yoo-jin, Lee Shin-ki, Robert Maaser, Kang Ha-kyung y Lee Jun-young, quienes completan el cuadro de agentes, criminales y figuras diplomáticas que mueven los hilos de la historia.

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