El mejor regalo de 15: Johanna levanta sola el primer piso de su casa para su hija Brisa

La joven de Moreno aprendió albañilería de su padre y hoy levanta las paredes del cuarto para su hija, un sueño que quedó postergado tras la muerte de su esposo. Cómo ayudar a las protagonistas de esta historia de vida que surgió de las redes sociales.

La historia de Johanna trascendió en redes sociales: la joven de 32 años construye sola el cuarto de su hija Brisa y necesita ayuda para terminar la obra. Detrás de cada ladrillo que levanta en el barrio Cortejarena, en La Reja, partido de Moreno, hay una historia de amor, resiliencia y esfuerzo puro.

Johanna se cargó al hombro la ampliación de su casa que espera terminar antes del 9 de agosto, cuando la menor cumpla 15 años. La mujer detalló a C5N cómo se quedaron solas: "El papá de mi nena falleció cuando ella tenía 9 años. Si bien teníamos un proyecto a terminar, nos dejó con un living, un baño y un comedor".

Actualmente, madre e hija comparten la planta baja, pero Brisa espera cumplir su sueño de tener su propia pieza. "Quiero darle ese sueño antes de su cumpleaños", remarcó. Se la puede ubicar en redes sociales como @shohamunoz.

Johanna heredó de su padre el oficio de albañil; se podría decir que lo lleva en la sangre. Al igual que sus hermanos, ayudaba a su papá en las obras de la casa donde vivía de chica. "Mi papá me dio la seguridad de tener esa idea", recordó con orgullo.

Aunque nunca llegó a trabajar como oficial de albañil, el conocimiento que tiene la ayudó a avanzar en su proyecto de vivienda. Con esta base y lo que pudo ahorrar en las estaciones de servicio donde trabajó pudo levantar paredes, comprar los cerámicos y tener el material para el techo.

"Yo hacía las estructuras de la casa, la base con hierro y hormigón. Les decía: '¿Cuánto me cobrás?'. Me decían $500 mil, y yo les retrucaba: '¿Y si te hago la base yo?'. Ahí me bajaban a $200 mil", describió Johanna.

La "mamá albañil" subrayó a C5N que su papá trabaja en una empresa de mantenimiento y que él mismo le pidió que lo ayude en su casa. Ella lo va a ayudar para devolverle todo lo que recibió del el hombre, que tiene una "hernia de disco", pero recién después de los 15 de Brisa.

La casa de Johana y Brisa en el barrio Cortejarena en la localidad de La Reja, en Moreno. Redes sociales

Qué necesita Johanna para terminar su casa

El esfuerzo que hace Johanna es sobrehumano, y sigue para adelante como puede mientras espera conseguir un nuevo trabajo que le permita sumar ingresos y comprar lo que le falta, pero para poder llegar al 9 de agosto necesita de la comunidad.

Ya compró los cerámicos para la habitación y el cielo raso, y afortunadamente ya le donaron la pintura, pero falta lo más grueso: arena, cemento y materiales para terminaciones de cerámica y revoques. Al ser consultada por C5N, la joven detalló que tampoco tiene muebles para cuando el nuevo ambiente esté terminado.

Cualquier colaboración de materiales o dinero puede hacerse al alias joha.caro69, una cuenta del Banco Nación. Por más que sea pequeña, cualquier colaboración viene bien para lograr la habitación para la menor y sumar al empeño y sacrificio de la albañil.