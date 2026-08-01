1 de agosto de 2026 Inicio
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Mataron de un balazo a un futbolista de 19 años a la salida de un bar en Ingeniero White

El homicidio ocurrió tras una discusión en la vía pública y un joven de 25 años fue arrestado. La causa quedó a cargo de una fiscalía bahiense.

Por
Santiago Vega

Santiago Vega, de 19 años, murió tras recibir un disparo en el cuello en Ingeniero White. 

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Un futbolista de 19 años murió durante la madrugada de este sábado en Ingeniero White, partido de Bahía Blanca, luego de recibir un disparo en el cuello tras una discusión en las inmediaciones de un bar. Por el crimen, un joven de 25 años fue detenido tras una persecución policial.

Nahuel, de 12 años, fue encontrado sin vida en su habitación.
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La víctima fue identificada como Santiago Vega, integrante de las divisiones formativas del Club Atlético Puerto Comercial. Según la reconstrucción inicial de los investigadores, el ataque ocurrió sobre la avenida San Martín y Plunkett, cuando una pelea terminó con uno de los involucrados armado.

El principal sospechoso del homicidio es Joaquín Eleazar Larraburu, de 25 años, quien habría escapado en un vehículo negro después del ataque. La Policía inició un seguimiento que finalizó en la zona de la Ruta Nacional 3 y Pedro Pico, donde el auto impactó contra una rotonda.

Durante el operativo de detención, los efectivos secuestraron una pistola calibre 22 que estaba dentro del vehículo. La escena del crimen y el sitio donde fue capturado el acusado quedaron bajo análisis de Policía Científica por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Bahía Blanca.

La investigación intenta determinar cómo se inició el enfrentamiento y cuál fue el motivo del homicidio. Una de las líneas que analiza la fiscalía apunta a una posible disputa vinculada al fútbol, ya que el detenido tendría relación con simpatizantes de Olimpo y Vega pertenecía a Puerto Comercial.

El comunicado de Puerto Comercial por la muerte de Santiago Vega: "Nos une el dolor"

El Club Atlético Puerto Comercial expresó su tristeza por el fallecimiento de Santiago "Santi" Vega, uno de sus jugadores de las divisiones formativas, y suspendió las celebraciones previstas por el aniversario de la institución tras la conmoción generada por el crimen.

"En un día que debía ser de celebración por un nuevo aniversario de nuestro querido club, nos toca atravesar uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente. Hoy no hay lugar para festejos; hoy nos une el dolor", señaló la entidad en un comunicado.

Desde la institución destacaron que Vega era parte de la familia del club y enviaron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del joven futbolista. Además, solicitaron respeto y prudencia mientras avanza la investigación judicial, y despidieron al jugador con un mensaje especial: "Descansá en paz, Santi. Tu recuerdo permanecerá para siempre en el corazón de Puerto Comercial".

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