24 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Atraparon a "Lucía", la viuda negra que captaba a sus víctimas por redes sociales

De día era agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; de noche se transformaba en viuda negra. Su última víctima, un hombre de 64 años de Quilmes, fue clave para atraparla debido a las cámaras de seguridad de su vivienda que permitieron identificarla.

Por
Lucía es agente de seguridad aeroportuaria. 

Lucía es agente de seguridad aeroportuaria. 

Tras dos meses de búsqueda, la Policía de Quilmes arrestó a Lucía, una mujer de 31 años acusada de cometer delitos bajo la modalidad de "viuda negra". De día se desempeñaba como agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de noche captaba a sus víctimas por redes sociales.

Guadalupe Ramos, de 19 años, fue vista por última vez el domingo.
Te puede interesar:

Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida en Salta

Su última conquista, un hombre de 64 años de Quilmes, fue clave para atraparla ya que las cámaras de seguridad a la entrada de su vivienda permitieron identificarla. La detención de la mujer se concretó este miércoles, tras un operativo de la UFIJ N°2 del Departamento Judicial de Quilmes, que reunió pruebas suficientes para identificarla en un domicilio.

Según informaron las autoridades, Lucía se encontraba en su casa de Ezeiza bajo licencia psiquiátrica cuando los efectivos allanaron la vivienda y lograron arrestarla. Durante el operativo, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, seis relojes masculinos de alta gama, perfumes, dos valijas a nombre de las víctimas, controles remotos, llaves de apertura y vestimenta femenina vinculada al hecho y todo será enviado a los peritos para su análisis.

La mujer de 31 años quedó a disposición de la Justicia, mientras los investigadores avanzan en una línea de trabajo para determinar si actuaba de manera independiente o si formaba parte de una red de viudas negras.

La última víctima de Lucía, la viuda negra

El hombre de 64 años conoció a Lucía a través de una aplicación de citas. Tras algunos intercambios virtuales, coordinaron un encuentro el 26 de abril; primero cenaron en un restaurante de la zona para luego ir al departamento del hombre en Quilmes. Fue en ese lugar donde las cámaras de seguridad registraron su llegada pasada la una de la madrugada, y más tarde serían clave para reconstruir lo ocurrido.

Una vez en el domicilio, compartieron tragos, pero el hombre perdió el conocimiento, víctima de una bebida adulterada. Al día siguiente despertó con síntomas de intoxicación y debió recibir asistencia médica. Antes de ser internado, la víctima constató el robo de objetos personales y de valor.

Al retirarse, la mujer no advirtió las cámaras que la registraron saliendo del edificio a las 3:30 de la madrugada cargada con bolsos, mochila y valija, y luego esperando en la vereda hasta que un auto la pasó a buscar cerca de las 4, llevándose todas las pertenencias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un testigo clave relató el ataque de motochorros que terminó con la vida de un estudiante de 17 años.

Un adolescente fue asesinado por motochorros en Quilmes: el estremecedor testimonio de un vecino

El hecho ocurrió en Entre Ríos.

Entre Ríos: manejaba borracho una retroexcavadora, chocó a siete autos y hay dos heridos

Jorge Garda Sánchez acusado de matar a su madre  Delia Mercedes Romero de Sánchez 

Necochea: detuvieron a un exfutbolista del Ascenso acusado del crimen de su madre

Lo motochorros se llevaron el celular de la mujer y el auto.

Violento robo de motochorros en Mar del Plata: "Llevate todo"

Mientras estaba arriba, subió a buscarme. Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara, relató la camarera. 

Video: un cliente agredió a una camarera por un mal servicio y quedó registrado por las cámaras

El hecho ocurrió en Baradero.

Un auto cayó a un arroyo en la Ruta 9: murieron una mujer, su suegro y un bebé

Rating Cero

La mamá de Jimena Barón usó las redes para pedir una vivienda.

El insólito pedido de la mamá de Jimena Barón: "Si tenés info..."

Patricia Pacheco, recordó a Rodrigo a 26 años de su muerte.

A 26 años de la muerte de Rodrigo, su ex Patricia Pacheco recordó la noche del accidente

Nicolás Occhiato, acorralado por las críticas.

La ironía de un famoso conductor que destruyó a Nico Occhiato: "Siempre la culpa es de la producción"

Ekaterina rompió el silencio sobre su pelea con la China Suarez

"Mauro me quiso besar", habló Ekaterina la joven que hizo estallar de celos a La China Suárez

El conductor recibió un particular mensaje de una actriz.

Una famosa actriz sufrió un hackeo en su cuenta de WhatsApp: el mensaje que recibió Ángel de Brito

Ya se sabe quién era la chica que encaró al futbolista.

Se conoció quién fue la joven rubia que coqueteó con Mauro Icardi frente a la China Suárez

últimas noticias

La mamá de Jimena Barón usó las redes para pedir una vivienda.

El insólito pedido de la mamá de Jimena Barón: "Si tenés info..."

Hace 29 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo, ante empresarios de la construcción: "Hay que perderle el miedo a que te vaya mal"

Hace 30 minutos
Más de 32 mil usuarios amanecieron sin luz en la zona sur del AMBA.

Masivo apagón en el sur del AMBA: más de 32 mil usuarios de Edesur amanecieron sin luz

Hace 36 minutos
Con la llegada de la ciclogénesis al AMBA se esperan tormentas, vientos fuertes y fuerte descenso de la  temperatura.

Llega una ciclogénesis al AMBA: prevén tormentas intensas, ráfagas y el ingreso de frío polar

Hace 40 minutos
El PRO enfrenta el dilema de cómo tomar distancia del tema Adorni y posicionarse a la vez. 

El PRO marca distancia de Adorni en Diputados y el Senado

Hace 50 minutos