Atraparon a "Lucía", la viuda negra que captaba a sus víctimas por redes sociales De día era agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; de noche se transformaba en viuda negra. Su última víctima, un hombre de 64 años de Quilmes, fue clave para atraparla debido a las cámaras de seguridad de su vivienda que permitieron identificarla. Por Agregar C5N en









Lucía es agente de seguridad aeroportuaria.

Tras dos meses de búsqueda, la Policía de Quilmes arrestó a Lucía, una mujer de 31 años acusada de cometer delitos bajo la modalidad de "viuda negra". De día se desempeñaba como agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de noche captaba a sus víctimas por redes sociales.

Su última conquista, un hombre de 64 años de Quilmes, fue clave para atraparla ya que las cámaras de seguridad a la entrada de su vivienda permitieron identificarla. La detención de la mujer se concretó este miércoles, tras un operativo de la UFIJ N°2 del Departamento Judicial de Quilmes, que reunió pruebas suficientes para identificarla en un domicilio.

Según informaron las autoridades, Lucía se encontraba en su casa de Ezeiza bajo licencia psiquiátrica cuando los efectivos allanaron la vivienda y lograron arrestarla. Durante el operativo, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, seis relojes masculinos de alta gama, perfumes, dos valijas a nombre de las víctimas, controles remotos, llaves de apertura y vestimenta femenina vinculada al hecho y todo será enviado a los peritos para su análisis.

La mujer de 31 años quedó a disposición de la Justicia, mientras los investigadores avanzan en una línea de trabajo para determinar si actuaba de manera independiente o si formaba parte de una red de viudas negras.

La última víctima de Lucía, la viuda negra El hombre de 64 años conoció a Lucía a través de una aplicación de citas. Tras algunos intercambios virtuales, coordinaron un encuentro el 26 de abril; primero cenaron en un restaurante de la zona para luego ir al departamento del hombre en Quilmes. Fue en ese lugar donde las cámaras de seguridad registraron su llegada pasada la una de la madrugada, y más tarde serían clave para reconstruir lo ocurrido.

Una vez en el domicilio, compartieron tragos, pero el hombre perdió el conocimiento, víctima de una bebida adulterada. Al día siguiente despertó con síntomas de intoxicación y debió recibir asistencia médica. Antes de ser internado, la víctima constató el robo de objetos personales y de valor. @ddm.luu All the night sonido original - L U C I A Al retirarse, la mujer no advirtió las cámaras que la registraron saliendo del edificio a las 3:30 de la madrugada cargada con bolsos, mochila y valija, y luego esperando en la vereda hasta que un auto la pasó a buscar cerca de las 4, llevándose todas las pertenencias.