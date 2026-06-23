Alerta por frío extremo en medio país: ¿puede volver a nevar en el AMBA?

El invierno empezó hace 48 horas y no da tregua: el mapa de la República Argentina se tiñó de amarillo este martes porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una sorpresiva alerta por temperaturas extremas por frío que afecta de manera directa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y se extiende por casi la mitad del territorio nacional.
Según se puede observar detalladamente en el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN, la masa de aire polar mantiene bajo alerta de nivel amarillo a toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, la totalidad de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chaco, y gran parte de Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y San Luis.
Alerta amarilla en medio país por frío extremo.
Servicio Meteorológico Nacional
El código amarillo implica un efecto "leve a moderado" en la salud, que puede ser peligroso especialmente para los grupos de riesgo. Mientras que el naranja advertiría por un efecto "moderado a alto" en la salud y el rojo un efecto "alto a extremo".
Qué chances hay de que vuelva a nevar como el 9 de julio de 2007
Con un termómetro que roza los 2° de mínima y tardes que apenas alcanzan los 11° de máxima, la pregunta del millón volvió a instalarse en las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires: ¿puede repetirse la histórica nevada del 2007?
Sin embargo, las probabilidades de que se produzcan nevadas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense son sumamente bajas. Para que ocurra este fenómeno, no solo se necesita frío extremo en la superficie, sino una combinación exacta de aire muy frío en todas las capas de la atmósfera (desde la altura hasta el suelo), niveles altos de humedad y precipitaciones.
La nevada en la estación de Burzaco, localidad de Almirante Brown, el 9 de julio de 2007.
Por el momento, el pronóstico para el AMBA contempla cielo mayormente nublado pero sin el ingreso de la humedad inestable necesaria para generar copos, por lo que la combinación se limitará a darnos jornadas de persistente "frío de locos" y heladas matinales, pero sin nieve a la vista.