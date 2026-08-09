Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

El dólar oficial tuvo una primera semana de agosto al alza. Freepik

El dólar oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes, en un cierre de semana con racha alcista y una suba acumulada de $10.

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar inició agosto con leves subas. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.475 para la compra y $1.525 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.479,25 para la compra y a $1.525 para la venta.