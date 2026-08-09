9 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

El oficial minorista cotiza a $1.475 para la compra y $1.525 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de una semana al alza en la que el riesgo país volvió a tocar los 450 puntos y las acciones cayeron en Wall Street.

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El dólar oficial tuvo una primera semana de agosto al alza.

El dólar oficial tuvo una primera semana de agosto al alza.

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes, en un cierre de semana con racha alcista y una suba acumulada de $10.

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de agosto

Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar inició agosto con leves subas.

El dólar inició agosto con leves subas.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.475 para la compra y $1.525 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.479,25 para la compra y a $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.498,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.982,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.582,40 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.524,54.

dolar blue billetes divisas dolares Pexels

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El dólar cerró la semana con racha alcista y arriba de $1.500

La divisa se mantuvo por encima de $1.500.

Tras las leves subas, el dólar se mantuvo estable y cerró arriba de los $1.500

El BCRA alcanzó sus tenencias brutas alcanzaron u$s50.059 millones. 

Las reservas del Banco Central superaron los u$s50.000 millones y alcanzaron su nivel más alto desde 2019

¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar volvió a subir y cerró a $1.520 en el Banco Nación

El dólar oficial operó sin sobresaltos en el inicio de agosto.

En el inicio de agosto, el dólar se mantuvo arriba de los $1.500

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