Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes, en un cierre de semana con racha alcista y una suba acumulada de $10.
Los analistas financieros ajustaron al alza sus estimaciones para los próximos meses: el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.
Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.
El dólar inició agosto con leves subas.
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Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.475 para la compra y $1.525 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.479,25 para la compra y a $1.525 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.498,50.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.982,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.582,40 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.524,54.
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