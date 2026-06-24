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24 de junio de 2026 Inicio

La dedicatoria de la AFA a Lionel Messi por su cumpleaños: "El que cambió la historia del fútbol mundial"

La Asociación del Fútbol Argentino homenajeó al capitán de la Selección con un emotivo mensaje en redes sociales. El rosarino celebra sus 39 años en plena disputa del Mundial 2026 y rodeado de muestras de cariño.

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El capitán cumple 39 años y las dedicatorias se multiplicaron.

El capitán cumple 39 años y las dedicatorias se multiplicaron.

Redes sociales

Lionel Messi cumple 39 años este 24 de junio y los saludos no tardaron en multiplicarse desde distintos rincones del planeta. Uno de los mensajes más destacados llegó desde la cuenta oficial de la Selección argentina, que compartió una publicación especial para homenajear al capitán en medio de la concentración del equipo en el Mundial 2026.

Lionel y Jorge Messi.
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"39 años de Lionel Messi: el hombre que cambió la historia del fútbol mundial. ¡Feliz cumple, capitán!", escribió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la cuenta oficial de X junto a una imagen del rosarino con la camiseta albiceleste. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de hinchas que aprovecharon la ocasión para agradecerle por su fútbol.

En una publicación dentro del sitio oficial de la AFA, destacaron que Messi es "capitán, estandarte y emblema de la Selección Argentina" y remarcaron que, a sus casi 40 años, continúa "escribiendo páginas decisivas en la historia del fútbol mundial". Además, subrayó que atraviesa un presente excepcional, con un papel protagónico en el Mundial 2026.

La entidad también repasó la trayectoria del rosarino y recordó los títulos que marcaron su carrera con la camiseta albiceleste, desde el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 hasta la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. "Lionel Messi no solo sigue vigente: sigue marcando la historia", expresaron desde la AFA.

El cumpleaños encuentra al rosarino en un momento excepcional de su carrera. Además de liderar a la Selección en su sexta Copa del Mundo, Messi llega a la fecha tras convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, una nueva marca que agranda una trayectoria repleta de récords superados y títulos conquistados.

El tierno mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi

Antonela Roccuzzo también le dedicó unas palabras especiales al capitán de la Selección argentina, Lionel Messi. A través de sus redes sociales, compartió una serie de imágenes familiares inéditas junto al padre de sus hijos y expresó públicamente su cariño en una publicación que rápidamente cosechó millones de interacciones.

La rosarina eligió fotos de distintos momentos de la intimidad familiar para acompañar el saludo. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre", le dedicó las primeras palabras y agregó: "Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito".

"Muchas gracias, mi vida, y yo a ustedes los amo", respondió el capitán que, al ver la selección de fotos, aprovechó para recordar los años de relación que lleva con su pareja: "Qué chiquitos éramos". Los seguidores acompañaron el festejo con miles de mensajes de cariño para el astro argentino.

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