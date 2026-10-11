El lado B de los libertarios: cómo se forman los intelectuales detrás de los trolls de Javier Milei

El sociólogo Ezequiel Saferstein explica en su último libro la centralidad que tuvo la lectura para la renovación generacional de la derecha. En su presentación reveló que los jóvenes militantes sienten "admiración hacia La Cámpora".

Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro y coautor de El libro negro de la nueva izquierda.

El cielo negro obligó a Ezequiel Saferstein a mudar la presentación de El libro negro de la nueva derecha al primer piso de Yunta Bar, propiedad de Julia Mengolini. El clima no impidió que 40 personas desbordaran la sala, llegando a amontonarse en la escalera para escuchar al sociólogo que hace casi 10 años estudia a los jóvenes libertarios y sus referentes.

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"No es un libro concesivo; intenta comprender, comprender no es justificar, un espacio de relaciones, de creencias, de prácticas. Un espacio cultural con mediadores", sostuvo Saferstein anticipándose a las críticas que ya tuvo que responder a sus colegas cuando comenzó a entrevistar a editores y lectores libertarios en 2018.

El autor aseguró que no encontró "nunca" una recepción "acrítica" de los libros libertarios de parte de los militantes: incluso contaban con ejemplares releídos y subrayados hasta tres veces por tres motivos distintos. "Encontré prácticas de lectura, la formación de grupos de lectura, construcción y apropiación a partir de armar sus propios contenidos", enumeró el escritor.

Al ser consultado por C5N acerca de miedos que haya identificado entre los libertarios en relación a la izquierda o el peronismo, el sociólogo destacó: "No tanto miedo, respeto sí. Respeto y admiración con lo que ellos piensan que el progresismo y la izquierda construyeron históricamente. Como una referencia, admiración hacia La Cámpora por haber sido la agrupación que se consolidó y armó y un intento de replicarlo también, de tomar las mismas herramientas para hacer lo mismo".

"La Cámpora hizo todo muy bien, después se burocratizaron y ocuparon puestos, que es también lo que está haciendo La Libertad Avanza. La admiración es a lo que ellos ven como una efectividad en la izquierda en haber conquistado el mainstream cultural y eso también lo magnifican un montón", detalló el investigador.

El libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez.

Saferstein espeja el título de El libro negro de la nueva izquierda (2016) de Agustín Laje y Nicolás Márquez, un texto clave para la biblioteca de cualquier "intelectual de Miller". El investigador entrevistó a los autores del libro para su investigación y la editorial les envió una copia del resultado final. "Hiciste un buen trabajo aunque estemos en las antípodas", le respondió Márquez.

Por su parte, Laje le reveló al sociólogo que fantaseaba con una carrera académica, con ser profesor e investigador. Ese sueño se hizo añicos cuando vio "cómo vivía esa gente" y dio paso a la "relación ambivalente", en palabras del autor, con los ámbitos consagrados de producción del saber.

La sala llena para escuchar la presentación de El libro negro de la nueva derecha de Ezequiel Saferstein. Ana Trucco Dalmas

"Dije: 'Ni en pedo'. No me refiero a lo material, eh, me refiero a la locura del paper, 'que me lo rechazaron porque no sé qué', y ver cómo eso les destruye medio año de sus vidas, y encima se les viene toda la presión de la universidad porque no publiqué en tal o cual revista", apuntó el referente de la nueva derecha en diálogo con Saferstein para su último libro.

El autor notó un cambio en el discurso del director ejecutivo de la Fundación Faro respecto a la formación. Hace unos años, Laje le indicaba a quienes asistían a sus charlas y eventos que estudiaran, que leyeran y no se quedaran con las redes sociales. Esa orden cambió este año en Mar del Plata.

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"Laje, en el último Derecha Fest, no habló tanto de la lectura y dijo: 'Ármense cuatro cuentas de Twitter y militen por ahí todo el día'", recordó Saferstein. El investigador señaló la centralidad de los libros en los eventos libertarios presenciales -en cada charla o presentación había una mesita con libros a la venta- y mostró cómo leer se convirtió en símbolo de estatus y pertenencia para culminar en el ya conocido "Te falta lectura, zurdito".

Reseñas de todos los colores de El libro negro de la nueva derecha

La charla titulada Del margen al mainstream: libros y productos culturales de la nueva derecha también contó con la presencia de Melina Vázquez, quien participó junto a Saferstein de la recopilación Está entre nosotros de Pablo Semán; Mariano Schuster, editor de la revista Nueva Sociedad; y Pablo Avelluto, uno de los objetos de estudio de Saferstein para su primer libro ¿Cómo se fabrica un best seller político?.

Vázquez sostuvo que "la batalla cultural que da Ezequiel es contra la mirada conspirativa" sobre la nueva derecha, la idea de que cinco personas digitan todo el discurso del sector, y resumió el libro de Saferstein con una broma: "No es el libro, estúpido, es todo lo que pasa en torno al libro".

La coautora de Sin padre, sin marido y sin Estado: feministas de las nuevas derechas recordó que "el voto no es algo que sucede por fuera de la cultura". En esa misma línea, Avelluto deslizó: "Dame cinco militantes como los libertarios y ganamos las elecciones el año que viene con cualquier candidato".

La presentación de El libro negro de la nueva derecha de Ezequiel Saferstein.

El exministro de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de Mauricio Macri señaló que el "silencio" que supieron ocupar autores como Márquez y Laje fue la falta de relatos masivos sobre las organizaciones armadas de la década de los 70 y cuestionó: "¿Qué callamos para que la nueva derecha tuviera algo que decir?".

Mientras que Schuster comparó las listas de lectura de la nueva derecha con las bibliotecas obreras de la izquierda por la elección de "libros de combate" para ganar debates. "Laje no quiere ser un youtuber, quiere ser reconocido como intelectual", apuntó el autor de El pasado no está muerto.

El escritor coincidió con Vázquez sobre el cuestionamiento a "la postura conspirativista", pidió tomarse "más en serio" el "Te falta lectura, zurdito" y señaló: "Faltan personas que se tomen en serio los datos, los argumentos y las fuentes de la nueva derecha".