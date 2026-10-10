11 de octubre de 2026 Inicio
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Sergio Berni cruzó al Gobierno: "En vez de discutir el Pizzurno hay que preguntar dónde está el oro"

El exministro de Seguridad y la diputada nacional Agustina Propato participaron de TVR y criticaron a Javier Milei por no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

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Berni advirtió que "hay un plan de desnacionalización para golpear la soberanía".

C5N

El senador provincial de Buenos Aires Sergio Berni apuntó al gobierno de Javier Milei por las protestas para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y el reclamo en el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación: "Lo que hace el Gobierno permanentemente es duplicar la apuesta".

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
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Según su visión, el oficialismo busca instalar el debate sobre el conflicto estudiantil para desviar la atención de los principales temas económicos del país. "Hacen actos de magia: nos dedicamos a discutir si está bien o está mal que hayan tomado el Palacio Pizzurno en vez de decirle a Caputo y a Bausili: 'Flaco, ¿dónde está el oro que te llevaste?'", disparó Berni.

El político estuvo en los estudios de TVR, en C5N, con la conducción de Juan di Natale y Carolina Papaleo, junto a su mujer, la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires Agustina Propato, en la previa a la quinta Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el jueves 15 de octubre para reclamar que Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

El exministro de Seguridad aseguró que el ajuste presupuestario a las universidades excede la búsqueda del equilibro fiscal y responde a un "plan de desnacionalización" que atenta contra los argentinos: "Atacar a la universidad pública equivale a golpear la columna vertebral de la soberanía nacional". En este sentido, insistió en que el conflicto es utilizado como pantalla para evitar dar respuestas sobre la economía.

Propato: "La educación pública es una causa nacional"

La diputada nacional bonaerense Agustina Propato respaldó el reclamo de los estudiantes universitarios y definió a la educación pública, gratuita y de calidad como una bandera irrenunciable.

"Para nosotros, la educación pública es una causa nacional, y esa marcha que veíamos recién habla a las claras de lo que significa la conquista de la educación pública, gratuita y de calidad para los argentinos", aseguró la integrante de Unión por la Patria en TVR.

La legisladora cuestionó la postura del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo "desprecia todo lo que tenga que ver con un resorte de movilidad social ascendente". También advirtió el impacto institucional que genera el no acatar las normas vigentes. "El no cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso está poniendo en jaque el concepto mismo de lo que es la democracia", subrayó.

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