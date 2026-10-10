Los frentes abiertos de Javier Milei se acumulan y ya son muchos más que las "buenas noticias" de la macro

Mientras los datos que muestra el Gobierno no impactan en la mejora de la vida de la ciudadanía, la gestión libertaria suma conflictos en la previa del año electoral. Dos semanas por delante que vuelven a poner a prueba a LLA en el Congreso. Ley de Tierras propia para disimular las derrotas y los acuerdos para garantizar una victoria en 2027 que no llegan.

El Gobierno y el presidente Javier Milei encuentran cada vez más limites a medida que se acerca el tramo final de su gestión. Y esto se evidencia cuando los sectores que reclaman por los ataques recibidos a lo largo de los últimos casi tres años confluyen en sus demandas.

Por hacer un repaso breve, continúa la falta de recursos para la emergencia en discapacidad junto con la morosidad y las deudas familiares. Además, es materia de debate otra vez la posibilidad de entrega de las tierras nacionales que volvieron en los últimos días a recuperar su protección legal ante la posibilidad de ventas a extranjeros por la última acordada de la Corte Suprema -después de idas y vueltas- este viernes. Fue una medida cautelar que deja sin efecto en forma transitoria el artículo 154 del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras. Todos esos temas que tendrán su protagonismo en el Congreso los próximos días.

Pero también se suman la pérdida de industria y de puestos de trabajo que quedaron expresados este último miércoles en la movilización que se hizo al edificio donde funcionó el ministerio de Industria, convocada por la CGT y diferentes gremios, sumados a los afectados de manera directa por haber perdido su trabajo en algún momento del 2024 hasta la fecha.

Ese reclamo evidenció los datos del último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) que demostró la caída de ese sector en un 5,7% en el periodo de agosto 2025 hasta agosto de 2026 y que advirtió sobre la baja de un 11% si se lo compara con el 2023.

Según diversos informes, entre ellos el último de la consultora Politikon, solo en la industria manufacturera -la que transforma materias primas en un bien de consumo terminado- se perdieron entre el primer trimestre del 2024 y el primer trimestre de este año casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país.

Y no solo esos son los dramas económicos que sufrió el Gobierno. Se le sumó que en su expertise favorita, que es la de mover recursos del Estado para sacar algún tipo de ventaja, tampoco le cerraron las cuentas. Con la transacción del oro al extranjero para usar eso como garantía especulativa, esta última semana la Auditoría General de la Nación (AGN) expuso que el ministro Luis Caputo y su jefe del Banco Central, Santiago Bausili, perdieron u$s1.023 millones, el mismo monto que le vienen reclamando de salvataje para los próximos meses al Fondo Monetario Internacional. En la última presentación de la AGN, Juan Manuel Olmos detalló que "nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo".

Ambos fueron denunciados ya por Gregorio Dalbón, y el tema va a escalar. Hace temblar la fórmula de "garantes de la macro" que sostiene el oficialismo y corren riesgo de que la Justicia les pida explicaciones.

La AGN concluyó la auditoría de los Estados Contables (EECC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al 31 de diciembre de 2025. La opinión de la AGN es que los EECC del BCRA son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad.Sin embargo, el informe incluye un señalamiento sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro —adquiridas en las gestiones de Prat Gay y Marco del Pont— registró una ganancia patrimonial de más de 8 billones de pesos, explicada solamente por la suba internacional del precio del metal.En ese mismo año, bajo la actual gestión (Bausili) y con fines de cobertura, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los EECC, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto.En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables.Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad.Por último, quiero aclarar que la AGN se encuentra trabajando en la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA. En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició. Dicho informe se encuentra desde hoy, en el BCRA para su descargo. — Presidencia AGN (@PresidenciaAGN) October 8, 2026

Este escenario complica a la figura del "mejor ministro de Economía de la historia", según el Presidente, algo que habría que preguntárselo de vuelta después de que en la última reunión de Gabinete invitó al economista Alberto Ades, especialista en finanzas de Wall Street, justo en el mismo encuentro que Caputo no estuvo presente. Más allá de las alertas sobre el futuro del actual ministro, lo que es seguro es que en Presidencia gustan los perfiles que viven fuera del país para las sugerencias económicas. Ades vive hace 30 años en Nueva York.

Esta semana Caputo tendrá una nueva prueba de fuego. Se reunirá dentro de la agenda de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en Tailandia con Kristalina Georgieva y la búsqueda es la de siempre: más respaldo financiero.

Eso sin contemplar la recesión, que ya es un hecho. El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana es el centro de investigación económica de la Fundación Mediterránea de Córdoba -que está lejos de cualquier análisis nacional y popular- y en las últimas horas presentó un informe donde le dice al Gobierno que la economía ya está en "modo electoral" por la falta de actividad y que debe promover el empleo, la producción y el crédito para salir del círculo negativo en el que entró.

La economía entró temprano en modo electoral, pero el freno había empezado antes. Entre el I trim. 2025 y el II trim. 2026, la inversión cayó a un ritmo anual equivalente del 10%, cuando el riesgo país aún estaba debajo de 500 puntos y el clima electoral seguía aletargado. https://t.co/sTJ0rTzyS6 — Fundación Mediterránea (@FMediterranea) October 8, 2026

El Congreso no estará más tranquilo

Por otro lado, se le abren los frentes parlamentarios. El oficialismo terminó la semana buscando toda estrategia y acuerdo posible para debilitar o generar chances de que se caiga la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para este próximo jueves 15 de octubre, donde la búsqueda será aprobar la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta el cierre del mandato libertario; también el proyecto de morosidad y deuda de las familias argentinas y rechazar el DNU 70/23. Esto último, algo que ya hizo el Senado en 2024, con el de Diputados se caería.

El mismo día habrá una jornada convulsionada en las calles del país y del centro porteño: desde las 12 del mediodía de ese jueves comienza la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria por la falta de cumplimiento oficial del financiamiento a las casas de estudio. En esa movilización confluirán todos los reclamos mencionados.

El Gobierno lo sabe. No puede perder adentro y afuera del Congreso y jugó sus cartas. Sobre el pucho del cierre de semana y con acuerdos con los "sectores dialoguistas" y algunos gobernadores que atienden el teléfono, pero no prometen nada, convocó también a una sesión propia en Diputados, pero para la otra semana, el miércoles 21, todo con ayuda de la Rosada.

En esa convocatoria, aparte de proyectos con los que tratan de copar la agenda como es el de modificación sobre "Vandalismo Rural", también incluyó endeudamiento familiar, emergencia en discapacidad y la modificación de su famosa Ley de Propiedad Privada en el punto de tierras. Un día antes de la convocatoria opositora del 15, plantaron otra jugada. El titular de esa cámara, Martín Menem, empujó para que se reúnan las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles y allí darle curso al debate del proyecto de propiedad que viene del Senado sin el capítulo de tierras.

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Ese plenario va a estar agitado. Ahí La Libertad Avanza (LLA) va a buscar meter su propio proyecto de venta a extranjeros que, como adelantó C5N, se va a parecer mucho a la propuesta de Bullrich en la otra cámara, donde propuso que el límite de venta a manos foráneas salte del 15% como se limita ahora a un 25%. Un cuarto del país.

Pretende de esa manera, sumado a la decisión de la Corte Suprema, que antes del jueves 15 se desinfle la convocatoria opositora y solo les quede la marcha universitaria en las calles como foco de atención para ese día. Hasta acá nada indica que lo puedan lograr; el poroteo está justo, pero las negociaciones corren en el día a día y la definición estará horas previas a la sesión.

Los socios de Milei

Todos estos movimientos van a poner a prueba la otra complicación que está teniendo Milei con su tropa libertaria. Cuán dispuestos están sus socios externos a seguir ayudándolo contra viento y marea. La principal duda es por el PRO de Mauricio Macri y por las incorporaciones heredadas que tuvo el Presidente, como es el caso de Patricia Bullrich.

La senadora juega hace varias semanas a marcar distancia sin romper y cuela una crítica cada tantos días desde hace meses. La mayoría de manera pública. Pero Milei la necesita y por eso este viernes la recibió en Olivos, donde dejaron trascender que "hubo un pacto de no agresión".

En medio de la interna, Patricia Bullrich visitó a Javier Milei en Olivos: "Total sinceridad"https://t.co/tA31g5LY89 — C5N (@C5N) October 9, 2026

Bullrich conoce cómo es ese juego y cuáles son sus tiempos y, si bien ante las cámaras se desmarca en los escándalos que el Gobierno arma por donde va, se mantiene con la distancia justa para estar cerca cuando le pidan ayuda. Eso fue esta última reunión antes de los próximos 15 días que serán calientes en el recinto, que no la tiene como protagonista, pero donde hay muchos interlocutores a los que la senadora puede llegar de manera directa. Varios libertarios se enojan cuando a "Pato" le suena el teléfono antes que a ellos "porque las papas queman". Igual en Balcarce 50 sigue molestando que Bullrich repita en off y en on que no hay votos para suspender las PASO del próximo año.

Por otro lado, con Mauricio Macri las distancias parecen insalvables y el fundador del PRO bajó la orden de que se corte la sangría de su partido y que se reagrupen para pelear con las mayores cartas posibles de cara a los acuerdos electorales con los libertarios, si eso sucede, o con los heridos por ellos.

Mientras tanto no pierde oportunidad para decir, palabra más palabra menos, que todo bien con el modelo y la macro pero que el "superávit fiscal es de baja calidad" o que hay que generar contexto para que los "empresarios solo piensen en producir y crecer", como afirmó hace pocos días en un evento con empresarios donde se volvió a cruzar públicamente con Bullrich. En el Gobierno le bajan el precio y afirman que no tiene mucho para negociar.