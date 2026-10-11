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Fue el actor de El Zorro y tuvo un vínculo especial con Argentina: la increíble historia de Guy Williams

El actor alcanzó la fama mundial, pero su historia tuvo un capítulo especial en nuestro país, donde llegó en los años 70 y decidió radicarse durante una etapa de su vida.

Guy Williams alcanzó una enorme popularidad como El Zorro y construyó un vínculo especial con Argentina.

Guy Williams alcanzó una enorme popularidad como El Zorro y construyó un vínculo especial con Argentina.

  • Cuándo llegó Guy Williams por primera vez a Argentina.
  • Por qué decidió instalarse en el país.
  • El enorme éxito que tuvo El Zorro entre los argentinos.
  • Cómo era la vida del actor lejos de las cámaras.
  • El libro que reconstruye su historia en Argentina.

Fue el actor de El Zorro y tuvo un vínculo especial con Argentina: Guy Williams quedó para siempre asociado al personaje de El Zorro, pero su historia con Argentina fue mucho más allá de la popularidad de la serie. Su increíble historia.

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El intérprete estadounidense visitó el país en la década del 70 y, sorprendentemente, terminó tomando una decisión que cambió el rumbo de su vida. El vínculo entre Williams y Argentina comenzó en enero de 1973, cuando el actor viajó por primera vez a Buenos Aires. Para ese entonces, El Zorro atravesaba uno de sus momentos de mayor popularidad en el país y la historia generaba una enorme repercusión entre los espectadores.

La producción, emitida por Canal 13, había convertido al intérprete estadounidense en una figura reconocida por varias generaciones de argentinos. Su llegada despertó un gran interés y le permitió conocer de cerca el impacto que tenía el personaje. Sin embargo, aquella visita no quedó como una simple estadía vinculada a su éxito profesional. Con el tiempo, la figura de Hollywood desarrolló un fuerte vínculo con el país y decidió radicarse definitivamente en el país.

La increíble historia de Guy Williams con Argentina

La ficción protagonizada por Guy Williams tuvo una enorme repercusión durante las décadas del 60 y 70. Aunque muchas veces se recuerda a la serie como una producción extensa, en realidad cuenta con 78 episodios de aproximadamente media hora, que fueron emitidos y repetidos durante años.

La popularidad del personaje hizo que el actor fuera recibido con entusiasmo cada vez que aparecía públicamente. Incluso realizó diferentes actividades y recorridas por el país relacionadas con la imagen del héroe enmascarado. Su presencia generaba tanta expectativa que su vida personal comenzó a despertar curiosidad entre los fanáticos.

Una de las particularidades de su vida en Argentina fue que, con el paso del tiempo, podía circular con mayor tranquilidad de lo que muchos imaginaban. El investigador Alejandro Amaro, autor del libro El Zorro en Argentina. Su Historia Secreta, reconstruyó diferentes momentos de aquella etapa y destacó que el actor podía pasar inadvertido cuando no llevaba el característico bigote que lucía en su vida cotidiana.

Amaro dedicó una extensa investigación a reconstruir el vínculo entre Guy Williams y Argentina. La obra de 750 páginas que reúne información sobre su carrera, sus visitas al país y su posterior radicación, también busca recuperar aspectos menos conocidos de la vida de la reconocida figura y mostrar qué ocurrió detrás del fenómeno televisivo que lo convirtió en una figura tan querida por el público argentino.

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