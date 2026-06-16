Javier Milei encabezará un encuentro de la Fundación Faro: "El evento liberal del año"

El jefe de Estado brindará otro discurso en la organización liberal y compartirá escenario con David Friedman, un reconocido economista estadounidense.

El presidente Javier Milei encabezará el próximo 23 de junio un nuevo evento de la Fundación Faro, una organización que promueve las ideas del liberalismo económico, en la que compartirá escenario con Milton Friedman, hijo del economista estadounidense David Friedman, a quien admira el jefe de Estado.

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La Fundación Faro confirmó en su cuenta de X la asistencia del mandatario, quien será el principal expositor: "¡El evento liberal del año! El presidente Javier Milei y David Friedman (hijo de Milton) se reúnen en Buenos Aires. Presentado por Agustín Laje, viviremos un diálogo histórico sobre el futuro de la libertad entre Friedman y Alberto Benegas Lynch (h), moderado por Martín Krause".

"Además: presentación de La Batalla por la Macroeconomía de Adrián Ravier y el gran discurso de cierre del Presidente. 23 de junio - 19:30 horas", detalló la organización.

Por lo pronto, el último discurso del Presidente en la Fundación Faro ocurrió en diciembre de 2025, cuando destacó el triunfo del derechista José Antonio Kast en el balotaje presidencial en Chile: "Es una señal más de que Sudamérica ha despertado y que ha empezado girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo 21".

También cuestionó al movimiento woke y aseguró que "durante años exigió mirar para otro lado" frente a hechos de violencia y extremismo. "Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal", enfatizó.

"Es lo que la barbarie terrorista inhumana quiere que pongamos en juego, están dispuestos a asesinar para imponer sus ideas, es la batalla cultural que estamos dando", añadió en aquel entonces.

Javier Milei será premiado en Francia como "uno de los economistas más influyentes del planeta"

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anunció que el presidente Javier Milei será distinguido como uno de los "economistas más influyentes del planeta", en el marco de su participación en el Argentina Week que se llevará a cabo en París durante el segundo semestre de 2026, después de la primera edición en Nueva York.

En la red social X, Sielecki expuso que el jefe de Estado recibirá una distinción junto al economista francés Philippe Aghion. "Durante la ARGENTINA WEEK PARIS, el presidente Javier Milei y Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025, recibirán un premio del Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del planeta. Mucho más por venir. Así va a quedar Paris", expresó.

El Argentina Week se trata de un evento económico que tiene como objetivo atraer inversiones extranjeras. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para reposicionar a la Argentina en los mercados financieros internacionales y reforzar su perfil promercado.