16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei encabezará un encuentro de la Fundación Faro: "El evento liberal del año"

El jefe de Estado brindará otro discurso en la organización liberal y compartirá escenario con David Friedman, un reconocido economista estadounidense.

Por
Javier Milei en la Fundación Faro.

Javier Milei en la Fundación Faro.

El presidente Javier Milei encabezará el próximo 23 de junio un nuevo evento de la Fundación Faro, una organización que promueve las ideas del liberalismo económico, en la que compartirá escenario con Milton Friedman, hijo del economista estadounidense David Friedman, a quien admira el jefe de Estado.

Comercio es el rubro que más empresas perdió durante marzo. 
Te puede interesar:

El peor marzo desde la pandemia: cerraron más de 2.000 empresas y ya son 14 mil menos en un año

La Fundación Faro confirmó en su cuenta de X la asistencia del mandatario, quien será el principal expositor: "¡El evento liberal del año! El presidente Javier Milei y David Friedman (hijo de Milton) se reúnen en Buenos Aires. Presentado por Agustín Laje, viviremos un diálogo histórico sobre el futuro de la libertad entre Friedman y Alberto Benegas Lynch (h), moderado por Martín Krause".

"Además: presentación de La Batalla por la Macroeconomía de Adrián Ravier y el gran discurso de cierre del Presidente. 23 de junio - 19:30 horas", detalló la organización.

milei fundacion faro
Javier Milei en la Fundación Faro.

Javier Milei en la Fundación Faro.

Por lo pronto, el último discurso del Presidente en la Fundación Faro ocurrió en diciembre de 2025, cuando destacó el triunfo del derechista José Antonio Kast en el balotaje presidencial en Chile: "Es una señal más de que Sudamérica ha despertado y que ha empezado girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo 21".

También cuestionó al movimiento woke y aseguró que "durante años exigió mirar para otro lado" frente a hechos de violencia y extremismo. "Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal", enfatizó.

"Es lo que la barbarie terrorista inhumana quiere que pongamos en juego, están dispuestos a asesinar para imponer sus ideas, es la batalla cultural que estamos dando", añadió en aquel entonces.

Javier Milei será premiado en Francia como "uno de los economistas más influyentes del planeta"

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anunció que el presidente Javier Milei será distinguido como uno de los "economistas más influyentes del planeta", en el marco de su participación en el Argentina Week que se llevará a cabo en París durante el segundo semestre de 2026, después de la primera edición en Nueva York.

En la red social X, Sielecki expuso que el jefe de Estado recibirá una distinción junto al economista francés Philippe Aghion. "Durante la ARGENTINA WEEK PARIS, el presidente Javier Milei y Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025, recibirán un premio del Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del planeta. Mucho más por venir. Así va a quedar Paris", expresó.

El Argentina Week se trata de un evento económico que tiene como objetivo atraer inversiones extranjeras. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para reposicionar a la Argentina en los mercados financieros internacionales y reforzar su perfil promercado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 

La tensión entre Milei y Villarruel suma un nuevo capítulo por las celebraciones del Día de la Bandera

Daniel Osorio Peñaloza empresario y amigo de Martín Menem. 

Capturaron en José C. Paz a la presunta asesina del empresario ligado a Martín Menem

Javier Milei será premiado en Francia.

Milei será premiado en Francia como "uno de los economistas más influyentes del planeta"

Manuel Adorni y Javier Milei.

Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni por el escándalo y cargó contra las "operaciones"

Javier Milei en España.

Mientras persisten las tensiones con Pedro Sánchez, Milei volverá a España para reunirse con empresarios

A pesar de las denuncias, Milei continúa respaldando a su jefe de Gabinete.

Caso Adorni: ¿por qué Javier Milei lo mantiene en el cargo?

Rating Cero

Gaspi se sentó junto a su mamá y habló de su infancia.

Tras su muerte, resurgió una emotiva entrevista de Gaspi junto a su mamá: "Esa es la magia"

El padre del influencer hizo un duro descargo sobre el siniestro en donde murió su hijo.

El padre del youtuber Gaspi cree que fue un atentado en Brasil: "No fue un accidente"

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.

Amenazas a Gastón Trezeguet por Gran Hermano: la Policía le dio un botón antipánico

Siciliani y Suar estuvieron con su hija en la avant premiere de Mazel Tov.

Los emotivos posteos de Adrián Suar y Griselda Sicilianni para celebrar el cumpleaños de su hija Margarita

El presentador no tuvo reparos y enfrentó los cuestionamientos en vivo.

Nico Occhiato salió al cruce tras una crítica por la cobertura del Mundial 2026 de Luzu TV

Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.
play

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

últimas noticias

Las imágenes de la paliza se viralizaron rápidamente.

Video: brutal ataque en manada a la salida de un boliche en Neuquén

Hace 8 minutos
Javier Milei en la Fundación Faro.

En medio de las tensiones por Adorni, Milei encabezará un encuentro de la Fundación Faro

Hace 10 minutos
Gaspi se sentó junto a su mamá y habló de su infancia.

Tras su muerte, resurgió una emotiva entrevista de Gaspi junto a su mamá: "Esa es la magia"

Hace 17 minutos
Los transportistas soportan temperaturas bajo cero a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Cortes de rutas en Bolivia: hay más de 5.000 camioneros varados, sin comida ni agua

Hace 38 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 17 de junio

Hace 49 minutos