22 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei presentará en sociedad a Adrián Ravier en la Fundación Faro

EEl nuevo vocero presidencial acompañará este martes al jefe de Estado en la actividad "Ideas para una sociedad libre", organizada por la Fundación Faro que dirige Agustín Laje.

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Adrián Ravier y Javier Milei

Adrián Ravier y Javier Milei

Mientras busca dejar atrás la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei compartirá esta semana su primera actividad pública junto al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier.

Javier Milei, presidente de Argentina.
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Se trata del "evento liberal del año" organizado por la Fundación Faro, el think thank libertario dirigido por Agustín Laje, que contará además con la participación del economista estadounidense David Friedman, hijo del referente liberal Milton Friedman.

La actividad titulada "Ideas para una sociedad libre" está prevista para este martes a las 19:30 y la prensa no podrá ingresar a cubrirlo. La organización dispuso transmisión vía YouTube y contará, además de los mencionados protagonistas, con el economista Alberto Benegas Lynch y el profesor y economista Martín Krause.

"La convocatoria reunirá a figuras centrales del pensamiento liberal contemporáneo y se posiciona como un espacio de intercambio sobre las ideas económicas que sustentan el rumbo del Gobierno", explicaron desde la Fundación sobre la jornada.

El acto se realizará apenas un día antes de que Milei emprenda una nueva gira internacional. El mandatario partirá el 24 de junio rumbo a Madrid, donde permanecerá hasta el 27 y mantendrá reuniones con empresarios, además de brindar una conferencia en la Universidad CEU San Pablo.

Cuándo y por qué se incorporó Adrián Ravier al Gobierno

El economista asumió formalmente sus funciones en el Ejecutivo este lunes bajo la misión de reposicionar la comunicación del Gobierno en un contexto atravesado por el desgaste del jefe de Gabinete. Su desafío será mostrar la agenda positiva del oficialismo en medio del avance de la causa judicial por enriquecimiento ilícito de Adorni.

"Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol", remarcó el flamante funcionario tras reunirse con su antecesor este lunes.

Qué dijo Javier Milei en su última visita a la Fundación Faro

El último discurso del Presidente en la Fundación Faro ocurrió en diciembre de 2025, cuando destacó el triunfo del derechista José Antonio Kast en el balotaje presidencial en Chile: "Es una señal más de que Sudamérica ha despertado y que ha empezado girar indefectiblemente hacia las ideas de la libertad, lejos de la calamidad del socialismo del siglo 21".

Milei también cuestionó al movimiento woke y aseguró que "durante años exigió mirar para otro lado" frente a hechos de violencia y extremismo. "Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal", enfatizó el economista.

"Es lo que la barbarie terrorista inhumana quiere que pongamos en juego, están dispuestos a asesinar para imponer sus ideas, es la batalla cultural que estamos dando", añadió el Presidente en aquel entonces.

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