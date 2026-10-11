Se filtró el participante de MasterChef Celebrity que sus compañeros no soportan: por qué es

- Quién quedó en el centro de las críticas dentro del reality.
- Qué dijo Yanina Latorre sobre la situación.
- El comentario que habría realizado otro integrante del elenco.
- Cómo fueron los primeros días de la quinta temporada de MasterChef
Se filtró el participante de MasterChef Celebrity que sus compañeros no soportan: la quinta temporada de MasterChef Celebrity Argentina comenzó con 24 figuras y, a pocos días del estreno, ya surgieron rumores sobre las internas con respecto a un concursante en particular, por qué es
El reality de Telefe arrancó el lunes 28 de septiembre y rápidamente algunos participantes comenzaron a destacarse por sus personalidades. Sin embargo, también aparecieron versiones sobre cierta incomodidad dentro del grupo y una figura quedó en el centro de las críticas.
La quinta temporada del programa gastronómico cuenta con un elenco integrado por 24 figuras de distintos ámbitos. Durante los primeros días de competencia también surgieron algunas señales de tensión entre los competidores. Entre ellas, trascendió que Elizabeth Vernaci y Hernán Coronel abandonaron el grupo de WhatsApp de los concursantes. A poco más de una semana del estreno, las internas ya comenzaron a convertirse en uno de los temas que rodean a la emisión.
Quien es el participante de MasterChef Celebrity que sus compañeros no soportan
El nombre que trascendió es el de Pablo Giralt, periodista deportivo y uno de los participantes de esta nueva edición de MasterChef Celebrity. La información fue difundida por Yanina Latorre en su programa de El Observador, donde aseguró haber recibido un mensaje de otro concursante que cuestionaba la actitud de Giralt dentro del reality.
Según contó la periodista, el participante habría sido definido como "un lastre" por uno de sus compañeros. La frase surgió luego de las críticas que Latorre había realizado previamente sobre su desempeño televisivo. Durante el programa, Latorre cuestionó una de las características que Giralt lleva a sus participaciones dentro del show: su manera de relatar los platos.
La conductora señaló que el comunicador deportivo suele explicar sus preparaciones utilizando un estilo similar al que emplea en las transmisiones de fútbol. Incluso comparó su recurso con la forma en la que otros artistas podrían presentar sus platos a través de sus propias disciplinas. Sin embargo, otra integrante del programa lo defendió y consideró que justamente esa característica forma parte de su personalidad y de su trabajo.
Más allá de las críticas, la mediática también aclaró que lo conoce personalmente y destacó su carácter fuera de cámara. "Yo lo conozco, es un tipo divino", sostuvo, aunque diferenció esa impresión de la imagen que proyecta dentro de la televisión.