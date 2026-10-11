Se filtró el participante de MasterChef Celebrity que sus compañeros no soportan: por qué es El reality de Telefe atraviesa sus primeros días de competencia y ya comenzaron a surgir versiones sobre las internas entre las figuras que integran esta nueva temporada. Agregar C5N en









Las internas comenzaron a surgir a pocos días del estreno de la quinta temporada de MasterChef Celebrity.

Quién quedó en el centro de las críticas dentro del reality.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la situación.

El comentario que habría realizado otro integrante del elenco.

Cómo fueron los primeros días de la quinta temporada de MasterChef Se filtró el participante de MasterChef Celebrity que sus compañeros no soportan: la quinta temporada de MasterChef Celebrity Argentina comenzó con 24 figuras y, a pocos días del estreno, ya surgieron rumores sobre las internas con respecto a un concursante en particular, por qué es

El reality de Telefe arrancó el lunes 28 de septiembre y rápidamente algunos participantes comenzaron a destacarse por sus personalidades. Sin embargo, también aparecieron versiones sobre cierta incomodidad dentro del grupo y una figura quedó en el centro de las críticas.

La quinta temporada del programa gastronómico cuenta con un elenco integrado por 24 figuras de distintos ámbitos. Durante los primeros días de competencia también surgieron algunas señales de tensión entre los competidores. Entre ellas, trascendió que Elizabeth Vernaci y Hernán Coronel abandonaron el grupo de WhatsApp de los concursantes. A poco más de una semana del estreno, las internas ya comenzaron a convertirse en uno de los temas que rodean a la emisión.

Quien es el participante de MasterChef Celebrity que sus compañeros no soportan El nombre que trascendió es el de Pablo Giralt, periodista deportivo y uno de los participantes de esta nueva edición de MasterChef Celebrity. La información fue difundida por Yanina Latorre en su programa de El Observador, donde aseguró haber recibido un mensaje de otro concursante que cuestionaba la actitud de Giralt dentro del reality.

Según contó la periodista, el participante habría sido definido como "un lastre" por uno de sus compañeros. La frase surgió luego de las críticas que Latorre había realizado previamente sobre su desempeño televisivo. Durante el programa, Latorre cuestionó una de las características que Giralt lleva a sus participaciones dentro del show: su manera de relatar los platos.