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Con un cine y patio con laguna: así es la casa de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en Argentina

La propiedad que la reconocida pareja tiene en Argentina reúne diferentes sectores pensados para sus gustos y necesidades: desde espacios abiertos hasta una cocina moderna y un ambiente dedicado especialmente al entretenimiento.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron detalles de su casa en Argentina

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron detalles de su casa en Argentina, con espacios modernos y una particular zona de entretenimiento.

Instagram @tagliafico3
  • Cómo es la vivienda que la pareja tiene en Argentina.
  • El estilo moderno que eligieron para los distintos ambientes.
  • Qué detalles se destacan en la cocina y el living.
  • El espacio exterior con vista a la laguna.
  • El particular ambiente que diseñó el futbolista para disfrutar de sus hobbies.

Con un cine y patio con laguna: Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni mostraron parte de su vivienda en Argentina, donde cuentan con ambientes modernos, un amplio espacio exterior y un particular sector pensado para el entretenimiento. así es la casa en Argentina

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Una de las parejas del momento compartióimágenes de su casa en Argentina durante una de sus estadías en el país. Los protagonistas suelen regresar por los compromisos del futbolista con la Selección argentina y, en esta oportunidad, mostraron algunos de los rincones de la propiedad.

A través de un video publicado en YouTube, Calvagni recorrió diferentes sectores del hogar y permitió conocer parte de su intimidad. Entre los ambientes que aparecen se encuentran el living, la cocina y distintos espacios exteriores. El inmueble está ubicado dentro de un barrio privado y fue pensado para combinar comodidad, descanso y entretenimiento.

Los ambientes y el estilo de la vivienda

El interior presenta una estética contemporánea, con una combinación de tonos claros, madera y superficies de mármol. El living se destaca por sus dimensiones y por los grandes ventanales que permiten conectar los ambientes interiores con el exterior. La elección de los materiales aporta un aspecto moderno, aunque algunos detalles en madera generan una sensación más cálida y hacen que el espacio resulte más acogedor.

Uno de los principales atractivos del lugar está en el exterior. La casa cuenta con un amplio parque y espacios desde los que se puede apreciar la laguna del barrio privado. El proyecto también contempla una pileta y un jacuzzi exterior, además de un jardín que permite aprovechar el entorno natural.

De esta manera, la dupla tiene diferentes alternativas para disfrutar de la vivienda durante sus visitas al país, tanto en los ambientes interiores como al aire libre. La cocina es otro de los sectores que llamó la atención durante el recorrido. El ambiente combina una estética moderna e industrial con electrodomésticos integrados y diferentes espacios de almacenamiento.

Además, la vivienda tiene una particularidad vinculada con la provisión de agua: una de las canillas puede ofrecer agua hirviendo de manera inmediata. El estilismo busca aprovechar cada sector disponible y mantener una distribución práctica para el uso cotidiano. Uno de los ambientes más particulares de la propiedad es el cine privado que Tagliafico diseñó especialmente para disfrutar de sus videojuegos, películas y transmisiones.

El sector tiene una pantalla de grandes dimensiones y está preparado para pasar varias horas allí. Además, cuenta con un pequeño candy bar equipado para preparar pochoclos, guardar golosinas y tener bebidas a mano.

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