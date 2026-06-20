El juicio por tentativa de lesbicidio en Cañuelas será por jurados: qué significa y cuándo comenzará

Orlando Alcides Lutz Fogar eligió que 12 personas sin formación en Derecho definan si es culpable o no culpable de intentar asesinar a sus vecinas Agui y Vane. Cuáles son las principales diferencias con el juicio por el triple lesbicidio en Barracas.

El ataque lesbofobico a Agui y Vane en Cañuelas se encuentra en la etapa de investigación, a cargo de la Fiscalía, y podría llegar a juicio oral "a fin de año o principios del año que viene". Orlando Alcides Lutz Fogar está imputado por "tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido por odio hacia la orientación sexual" y eligió un juicio por jurados en vez de uno técnico.

Caso Adorni: la Justicia analiza chats entre una secretaria y el contratista que remodeló la casa en Indio Cuá

"Son 12 personas que van a decidir si el imputado es culpable o no culpable y, si resulta culpable, recién ahí el juez técnico pone la pena", explicó a C5N la abogada querellante Samanta Pedrozo y adelantó: "Va ser un juicio totalmente diferente al del triple lesbicidio de Barracas".

Días después de que el presidente Javier Milei acusara de "pedófilos" a la comunidad LGBT+ en el Foro de Davos, Lutz Fogar prendió fuego la casa que Agui y Vane compartían en Cañuelas desde 2021 con su hija de 5 años. Como ninguna de ellas estaba en el hogar debido al miedo generado por ataques previos de parte del mismo vecino, se salvaron del incendio.

Los jueces Emir Alfredo Caputo Tártara y Carolina Crispiani del Tribunal en lo Criminal N°4 de La Plata llevan el proceso judicial y será Crispiani la encargada de dirigir el juicio por jurados. "Los jurados populares no hacen lo que se les canta, se les explica lo que tienen que hacer, el derecho, la ley; y cuando la gente entiende cómo funciona el sistema de Justicia, termina fallando siempre a favor de las víctimas", aseguró la abogada que ya ganó el juicio por jurados del caso Osita .

Para Pedrozo, en casos relacionados a la violencia machista, la estrategia de la defensa es "discutir subjetivamente y no por la prueba, porque no lo pueden discutir por la prueba". "Se elige mucho juicio por jurados porque piensan que la gente come vidrio y la estadística dice lo contrario", apuntó la representante legal de Agui y Vane.

El abogado defensor al que se enfrenta la abogada de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) es Gastón Francone, a quien define como "muy mediático", por sus apariciones en LN+, y con "un perfil muy alto y muy marcado".

Pedrozo analizó que la estrategia del abogado defensor es "apuntar al contexto social" porque "sabe a qué tipo de público le quiere hablar" y concluyó: "Quiere traer la batalla cultural al sistema judicial: '¿Las que están acusando son lesbianas? Bueno, voy a decir que son misándricas y odian a los hombres'".

Cuál es la diferencia con el juicio por el triple lesbicidio en Barracas

Las diferencias con el juicio por el triple lesbicidio en Barracas son cuatro: la jurisdicción, la defensa del acusado, la forma de juicio y los antecedentes.

El asesinato de Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante quedó en la órbita de la Justicia nacional, con un sistema "inquisitorio mixto", mientras que la causa de Agui y Vane está a cargo de la Justicia bonaerense con un sistema "acusatorio adversarial". En el primer caso la etapa más importante es la de instrucción y la investigación estuvo a cargo del tribunal, mientras que en el segundo caso la etapa más importante es el juicio oral y la investigación está a cargo de la Fiscalía.

View this post on Instagram

Justo Fernando Barrientos, el imputado por el triple lesbicidio en Barracas, nunca contrató un defensor particular y su defensa fue "genérica", mientras que Lutz Fogar cuenta con un abogado particular que buscará apelar a "la subjetividad" de las personas convocadas y elegidas para el juicio. Barrientos, por su parte, será juzgado por jueces técnicos.

Por una cuestión de tiempos, lo que sí tendrá el juicio por la tentativa de lesbicidio en Cañuelas es la sentencia del juicio por el triple lesbicidio. Si el imputado es declarado culpable, sería el primer antecedente jurídico de este estilo para la población lésbica argentina.

Pedrozo consideró que podría servir para la audiencia de cesura que le sigue al juicio por jurados porque "la que decide la pena es la jueza técnica" y aclaró: "El jurado no va a entender de lo que le estoy hablando, solo me va a decir si es culpable o inocente".