Tras la declaración de Candela Arizaga, el abogado de Facundo Moyano pidió que se levanten las medidas de restricción El letrado Miguel Molina realizó la presentación ante la Justicia luego de que la joven de 23 años negara episodios de violencia física o verbal. Por Agregar C5N en









Facundo Moyano.

El abogado defensor del exdiputado Facundo Moyano solicitó este jueves ante la Justicia el cese de las medidas restrictivas contra su cliente, en el marco de la causa por lesiones leves en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra su pareja, Candela Arizaga.

La presentación judicial ocurrió tras la declaración de la modelo de 23 años, según informó la agencia Noticias Argentinas. En sus fundamentos, el abogado Miguel Molina subrayó que "la señorita Candela Arizaga declaró en dos oportunidades en estos actuados. En ambas declaraciones manifestó contundentemente que el trato es cordial y respetuoso y que nunca hubo situaciones de violencia con nuestro defendido, ni verbal ni física".

A estos dichos, el letrado sumó que "definió la relación entre ellos -noviazgo-", lo que "también fue corroborada por nuestro asistido al momento de prestar declaración ante la fiscalía".

Además, la defensa sostuvo que "se acredita que toda manifestación de la señorita Arizaga fue expuesta en estado de comprensión y conciencia, siendo su actitud colaborativa y tranquila, tal como lo consignaron los efectores de salud", en referencia a su atención en el Hospital Pirovano.