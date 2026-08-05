5 de agosto de 2026 Inicio
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Fred Machado fue declarado culpable en Estados Unidos por lavado y fraude

El financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 fue declarado culpable en Texas. El empresario asumió los delitos ante la Justicia y ahora espera que el tribunal defina la pena, mientras su defensa busca que se contemple el tiempo ya cumplido en prisión y bajo arresto domiciliario.

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Fred Machado detenido en Argentina.

Fred Machado detenido en Argentina.

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Federico "Fred" Machado, financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, fue declarado culpable en Estados Unidos por conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. El empresario asumió los delitos ante la Justicia y ahora espera que el tribunal defina la pena, mientras su defensa busca que se contemple el tiempo ya cumplido en prisión y bajo arresto domiciliario.

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Si bien el fallo fue firmado por el juez federal Amos L. Mazzant III en Texas, tras la recomendación del magistrado Don Bush y la admisión de responsabilidad del empresario en audiencia, la condena aún no está definida.

Siguiendo la estrategia de sus abogados, al ingresar a Estados Unidos Machado primero se declaró "no culpable". Más tarde modificó su postura para negociar con la fiscalía federal y aceptó haber captado millones de dólares de inversores mediante la supuesta venta de aviones que nunca estuvieron disponibles, en una audiencia que duró 16 minutos.

Desde Florida, a través de South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, y con apoyo de una sociedad en Oklahoma City, el empresario montó la operatoria. Así consiguió reunir grandes sumas con transacciones que jamás se concretaron porque los aviones nunca fueron entregados.

Asimismo, la condena oficial fue facilitada por el fiscal Heather Rattan, que retiró el cargo por narcotráfico internacional. En consecuencia, el financista de Espert se declaró culpable por los dos delitos que cuentan con penas de hasta 20 años de prisión. También suman multas y el decomiso de bienes.

Por último, la Justicia de Texas incluyó como prueba una transferencia de 200 mil dólares que Machado hizo a favor de Espert, registrada en el Bank of America. Ese dinero está ligado a un avión que el empresario usaba para viajar a la Argentina. En paralelo, el fiscal Fernando Domínguez investiga esa operación en San Isidro dentro de una causa por lavado en la que Espert figura imputado.

Mientras tanto, en Estados Unidos todavía no se define la condena. El equipo de Machado busca que se le reconozca el tiempo que ya pasó preso en Oklahoma y los cuatro años de arresto domiciliario en Viedma tras su detención en Bariloche en 2021.

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