En 2025, cinco mujeres fueron asesinadas cada hora a manos de su pareja o alguien de su familia Un informe de ONU Mujeres reveló que 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares durante ese año, y denunció que las tasas de femicidios disminuyeron mucho más lento que las de homicidio en todo el mundo. Por Agregar C5N en









Empezó el segundo juicio contra Pavón como coautor del femicidio de Mica García. Fundación Micaela García "La Negra"

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres publicó este martes un informe, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que señala que 47 mil mujeres y niñas fueron asesinadas durante 2025 por su pareja o un miembro de su familia, lo que implica un promedio de cinco femicidios por hora.

"Las mujeres y las niñas no están a salvo del femicidio en ninguna región. África sigue siendo el continente con la tasa más alta de víctimas de femicidio a manos de la pareja o la familia (2,9 víctimas por cada 100.000 mujeres), seguido de América (1,4 víctimas), Oceanía (1,1 víctimas), Asia (0,6 víctimas) y Europa (0,5 víctimas)", expresaron desde el organismo.

"Llevamos demasiado tiempo viendo estadísticas alarmantes", sostuvo Monica Juma, Directora Ejecutiva de la UNODC. "Las actitudes aterradoras, las normas sociales y el fracaso de las garantías institucionales crean un entorno en el que asesinar a una esposa, una hija, una madre o una hermana se convierte en algo 'tolerable'", expresó.

"Para cambiar esta realidad es necesaria una acción sostenida en todos los niveles de la sociedad. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para desplegar estrategias de prevención destinadas a cambiar los comportamientos sociales y las actitudes nocivas, así como invertir en programas e intervenciones especializados para hacer frente a quienes recurren a la violencia doméstica, proteger a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y su dignidad", planteó Juma.