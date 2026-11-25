En un partidazo, la Selección argentina Sub 17 empató 3-3 con Dinamarca y clasificó a los 16vos del Mundial El conjunto dirigido por Diego Placente revirtió un 0-2 en contra con una ráfaga de tres goles en diez minutos en el segundo tiempo y aseguró su pase a la siguiente fase en Qatar como segundo del Grupo C. Por Agregar C5N en









Los pibes del Sub 17 reaccionaron a tiempo y metieron tres goles en 11 minutos en el complemento. Lewis Storey/FIFA

La Selección Argentina Sub 17 protagonizó un partido lleno de emociones en el predio Aspire Zone de Doha al igualar 3-3 frente a Dinamarca en el cierre del Grupo C del Mundial Qatar 2026. Con este resultado, el equipo comandado por Diego Placente logró meterse entre los 16 mejores del certamen juvenil. A pesar de haber atravesado momentos críticos en los que estuvo momentáneamente eliminado del torneo, el conjunto nacional mostró carácter para reaccionar en el complemento y cumplir el primer objetivo de la fase de grupos.

El desarrollo del encuentro comenzó cuesta arriba para la Albiceleste, que en la primera etapa cedió la iniciativa a los daneses y sufrió el ataque rival. A los 37 minutos del primer tiempo, el árbitro uzbeco Asker Nadjafaliev sancionó un polémico penal por una sujeción dentro del área que Noah Madsen transformó en el 1-0. Golpeada por el fallo arbitral, Argentina sintió el impacto y, en el tiempo de adición a los 48 minutos, Ekene Chukwuani amplió la ventaja para Dinamarca tras un disparo desviado que venció la resistencia nacional.

En el descanso, Placente metió mano en el equipo con los ingresos de Mateo Sánchez y Tobías Goytía, logrando cambiar la actitud de los pibes de cara al complemento. A los 12 minutos del segundo tiempo inició la gran remontada argentina cuando Giovanni Baroni definió en soledad tras una jugada combinada entre Simón Escobar y Juan Cruz Policella. Apenas cuatro minutos después, el propio Policella construyó una brillante pared con Alan Alcaraz y gambeteó dentro del área para marcar el 2-2. La ráfaga furiosa se completó a los 22 minutos del complemento, cuando Alcaraz sacó un bombazo al ángulo tras una asistencia de taco de Sánchez para poner en ventaja a la Argentina por 3-2.

El festejo de Alan Alcaraz luego de marcar su primer gol en el certamen. @Argentina A pesar del desgaste y la enorme remontada albiceleste, el conjunto europeo no bajó los brazos y buscó la igualdad con insistencia. A los 32 minutos del segundo tiempo, Omran Khatar definió una acción colectiva y decretó el 3-3 definitivo que le devolvió el suspenso al cierre del encuentro. En los minutos finales, la Selección logró plantarse firmemente en el campo de juego y aguantó la presión danesa hasta el pitazo final.

Con el empate 2-2 registrado en el otro cruce entre Australia y Mozambique, la Argentina finalizó en la segunda posición del Grupo C con 4 unidades, ubicándose por encima de los africanos por haber ganado el enfrentamiento directo entre ambos. Por su parte, los australianos se quedaron con el liderazgo de la zona con 5 puntos, mientras que Dinamarca cerró la tabla con 2 unidades y quedó eliminada. Ahora, los dirigidos por Placente deberán esperar al cierre definitivo de la fase de grupos el viernes 27 de noviembre para conocer a su rival en los 16vos de final, ronda que se disputará entre el lunes 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

La Selección posó con la camiseta número 10, en homenaje al aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona. @Argentina Mirá el resumen del partidazo de la Selección argentina ante Dinamarca en el Mundial Sub 17