El conductor eligió una particular manera de anunciar el embarazo de su pareja y dejó sin palabras a sus compañeros de programa.

Clemente Cancela sorprendió a sus compañeros al anunciar que, a los 49 años, será papá junto a su novia, Paloma Bokser, la reconocida periodista especializada en economía. El conductor eligió una manera muy particular de compartir la feliz noticia y protagonizó un emotivo momento al aire.

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Todo ocurrió en Todo Pasa, el programa que conduce junto a Matías Martin en Urbana Play, mientras mostraba una serie de fotografías personales. Sin embargo, la última escondía un significado muy especial.

Antes de compartirla, Clemente no pudo contener la emoción y explicó: "Esta es la imagen. Estoy emocionado con la foto que viene ahora. Esa foto me gusta mucho porque ese es el lugar preferido de Tita para ponerse hace tres meses".

En la imagen se podía ver a una de sus mascotas recostada sobre la panza de Paloma. Si bien algunos lograron captar la indirecta, el periodista terminó por despejar las dudas: "Sí, Paloma está embarazada".

La reacción de Matías Martin fue inmediata y, completamente sorprendido, lanzó: "¡No! No te lo puedo creer. ¡Estás loco, boludo! ¡Estás loco que me lo contás así! No lo puedo creer, no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada".

Clemente Cancela vía Instagram.

En medio de la emoción, todos sus compañeros de mesa se acercaron a Clemente a felicitarlo, y Martin se encargó de explicar la particular forma que había elegido su compañero para anunciar la llegada de su bebé. "Si alguno no lo entendió, es porque era visual el remate de este chiste. Y es que Tita se pone en la panza de Paloma", señaló.

Cómo comenzó la historia de amor entre Clemente Cancela y Paloma Bokser

La historia de amor entre Clemente Cancela y Paloma Bokser nació en la radio. Ambos compartían equipo de trabajo y, entre programas y jornadas laborales, el vínculo profesional dio paso a una relación sentimental.

En 2018, el periodista blanqueó el romance a través de las redes sociales, donde comenzó a compartir imágenes de sus momentos juntos. Por aquel entonces, la pareja ya tenía planes de convivencia.

Desde entonces, ambos construyeron una relación de bajo perfil, lejos del ruido mediático. Ahora, tras 9 años de amor, los periodistas se preparan para transitar una de las etapas más importantes de sus vidas, convertirse en padres por primera vez.