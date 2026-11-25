De acuerdo al informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, el 68% de los denunciados había sufrido violencia en su infancia.

De acuerdo al informe,en la niñez, los maltratos provienen principalmente de los padres.

La violencia de género parece no tener fin, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , se difundió un informe especial donde revela números estremecedores y explica la evolución de las situaciones de violencia a lo largo de las distintas etapas de la vida de las mujeres.

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De acuerdo al estudio presentado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD), deja en evidencia la violencia doméstica a las que son sometidas las mujeres desde la niñez . Así, indican que “la exposición o el maltrato temprano constituyen un factor de riesgo significativo para sufrir violencia por parte de la pareja en la edad adulta”.

En los datos recabados en 2025, se detalla el vínculo con la persona denunciada según la etapa vital: en la niñez, los maltratos provienen principalmente de los progenitores (81%); en la adolescencia y juventud, aunque prevalecen los progenitores (37%), cobran relevancia las agresiones cometidas por parejas o exparejas (32%).

Por su parte, en la edad adulta, el 74% registra antecedentes de las parejas o exparejas, mientras que el 53% de mujeres de 60 años o más, las denuncias se dirigen mayoritariamente hacia sus propios hijos o hijas.

En otro tamo del informe realizado por la OVD indicaron que entre las mujeres que denunciaron la violencia ejercida por sus parejas o exparejas, el 35% registraba antecedentes de violencia en sus familias de origen y el 54% había sufrido maltrato por parte de parejas anteriores.

El 144 brinda información sobre qué hacer ante situaciones de violencia de género. Para situaciones de riesgo llamar al 911.

Por su parte, el 68% de los denunciados tenía antecedentes de violencia en sus familias de origen y el 79% había ejercido violencia contra parejas anteriores.

El informe sostiene que la exposición a situaciones de maltrato durante la infancia constituye un factor de riesgo para padecer violencia en etapas posteriores. También advierte que los antecedentes de violencia, tanto de las víctimas como de los denunciados, aparecen asociados con situaciones de mayor gravedad.

Entre otro de los datos relevantes que destacó el informe, señala que el período promedio más prolongado de violencia es de aproximadamente 7,2 años y se identificó en aquellos casos donde los denunciados registraban agresiones previas hacia parejas anteriores.

Por otra parte, entre 2008 y 2025, la OVD atendió a un total de 167.755 presentaciones por violencia doméstica. Mientras que entre 2020 y 2025, los equipos interdisciplinarios abordaron 56.894 situaciones que involucraban como afectadas a niñas y mujeres, promediando 9.482 evaluaciones anuales con una tendencia interanual ascendente.