Buscan a una mujer con retraso motriz que desapareció tras retirarse del Hospital Garrahan Se llama Daiana Albornoz, tiene 38 años y fue vista por última vez el martes pasado a las 4 de la madrugada, cuando se retiró del centro pediátrico. Estaba vestida con una campera deportiva de color rosa, calza de color gris y zapatillas negras marca I-Run con el logo en color naranja. Por Agregar C5N en









Desesperada búsqueda de Daiana.

La familia de una mujer que presenta un retraso en el desarrollo motor y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico la busca desesperadamente desde hace una semana: Daiana Albornoz se retiró del Hospital Garrahan el pasado martes alrededor de las 4 de la madrugada y desde entonces no se sabe nada de ella.

La denuncia ya fue radicada y el caso está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo de la Dra. Betina Incardona, con la intervención de la Comisaría Vecinal 4.

Los detalles de la desaparición Daiana y su madre, oriundas de la localidad bonaerense de Chacabuco, se encontraban en el Hospital Garrahan desde el pasado 10 de junio acompañando a la pequeña hija, quien padece mielomeningocele y está internada a la espera de una cirugía de columna de alta complejidad.

Según relató Lorena, hermana de la mujer desaparecida, el contexto de salud de la pequeña habría desencadenado una fuerte situación de estrés en Daiana: "Ella no se maneja sola por su retraso motriz. Su hija tiene muchos problemas, no camina, y cuando pasan estas cosas con la nena, Daiana se manifiesta de esa manera; de hecho está haciendo tratamiento psicológico y psiquiátrico con medicación".

La hermana de la mujer, de 38 años, contó que “el martes a la madrugada, la madre de Daiana se despertó a las 2 para controlar a la menor y vio a Daiana durmiendo a los pies de la camilla. Sin embargo, al volver a despertar a las 4 de la mañana, constató que la mujer “ya no estaba en el hospital”.