16 de junio de 2026 Inicio
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Buscan a una mujer con retraso motriz que desapareció tras retirarse del Hospital Garrahan

Se llama Daiana Albornoz, tiene 38 años y fue vista por última vez el martes pasado a las 4 de la madrugada, cuando se retiró del centro pediátrico. Estaba vestida con una campera deportiva de color rosa, calza de color gris y zapatillas negras marca I-Run con el logo en color naranja.

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Desesperada búsqueda de Daiana. 

Desesperada búsqueda de Daiana. 

La familia de una mujer que presenta un retraso en el desarrollo motor y se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico la busca desesperadamente desde hace una semana: Daiana Albornoz se retiró del Hospital Garrahan el pasado martes alrededor de las 4 de la madrugada y desde entonces no se sabe nada de ella.

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La denuncia ya fue radicada y el caso está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo de la Dra. Betina Incardona, con la intervención de la Comisaría Vecinal 4.

Los detalles de la desaparición

Daiana y su madre, oriundas de la localidad bonaerense de Chacabuco, se encontraban en el Hospital Garrahan desde el pasado 10 de junio acompañando a la pequeña hija, quien padece mielomeningocele y está internada a la espera de una cirugía de columna de alta complejidad.

Según relató Lorena, hermana de la mujer desaparecida, el contexto de salud de la pequeña habría desencadenado una fuerte situación de estrés en Daiana: "Ella no se maneja sola por su retraso motriz. Su hija tiene muchos problemas, no camina, y cuando pasan estas cosas con la nena, Daiana se manifiesta de esa manera; de hecho está haciendo tratamiento psicológico y psiquiátrico con medicación".

La hermana de la mujer, de 38 años, contó que “el martes a la madrugada, la madre de Daiana se despertó a las 2 para controlar a la menor y vio a Daiana durmiendo a los pies de la camilla. Sin embargo, al volver a despertar a las 4 de la mañana, constató que la mujer “ya no estaba en el hospital”.

Datos clave para identificarla

Al momento de su desaparición, Daiana vestía la siguiente ropa: campera deportiva de color rosa, calza de color gris, zapatillas negras marca I-Run con el logo en color naranja. No cuenta con teléfono celular ni medios de contacto propios, y tiene dificultades para manejarse de forma autónoma en la vía pública debido a su patología motriz.

Llamado solidario

Se solicita a toda la comunidad difundir su imagen y aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarla. Al ser una persona que requiere medicación y no conocer la Ciudad de Buenos Aires, su hallazgo es de extrema urgencia. Se pueden comunicar de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.

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