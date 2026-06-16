16 de junio de 2026 Inicio
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El Hospital Garrahan logró el primer trasplante renal simultáneo en hermanas gemelas

El centro pediátrico realizó por primera vez una intervención simultánea en dos menores de 14 años, operadas en quirófanos paralelos con órganos de un mismo donante. Veinte profesionales participaron en la intervención.

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Las gemelas padecían de una enfermedad genética que afectó sus riñones. 

Las gemelas padecían de una enfermedad genética que afectó sus riñones. 

El Hospital Garrahan volvió a marcar un hito histórico en la medicina pediátrica tras lograr el primer trasplante renal simultáneo en hermanas gemelas de 14 años, en el que intervinieron veinte profesionales. De esta manera, el hospital pediátrico alcanzó en 2025 un récord de 55 trasplantes.

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“Entraron en forma simultánea a dos quirófanos, se formaron dos equipos de anestesia, con técnicos de anestesia, circulantes, urólogos, especialistas cardiovasculares y nefrólogos; un total de 20 personas intervinieron en las cirugías que fueron exitosas y sin complicaciones inmediatas”, explicó Juan Ibáñez, médico y jefe de clínica del servicio de Nefrología del Hospital Garrahan.

De dónde son las hermanas operadas en el Garrahan

Las hermanas Mayra y Daiana, de 14 años, son de la localidad de Laferrere, provincia de Buenos Aires y concurrieron al hospital pediátrico porque padecían una enfermedad genética que les afectaba la función renal. Ambas fueron operadas a principios de abril con órganos compatibles de un mismo donante y antes de que ingresaran en diálisis, lo que les asegura un mejor pronóstico y calidad de vida. Hoy están en su casa, con la función renal mejorada y recibiendo todos los cuidados necesarios y habituales para su recuperación.

Este trasplante se sumó a la lista de 55 intervenciones realizadas en total en 2025 por el servicio de Trasplante Renal del Hospital y alcanzó un récord de 14 en simultáneo. La novedad en este caso fue que, por primera vez, se realizó una intervención en hermanas gemelas con órganos de un mismo donante.

HOSPITAL GARRAHÁN

Cómo fue el trasplante

Las gemelas llegaron al Garrahan en agosto del año pasado por derivación del Hospital de Niños de San Justo. El diagnóstico que le habían dado era que padecían una enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, una afección de origen genético que les provocó insuficiencia renal crónica.

La operación se hizo en la madrugada del jueves 16 de abril y arrancó a las seis de la tarde del miércoles. Las gemelas de 14 años habían ido por un control y quedaron internadas. “El doctor Fabricio nos dijo que nos iban a trasplantar y que iba a haber muchos médicos, y nos iban a poner drenajes y sonda”, contaron las pacientes.

El jefe de clínica del servicio de Nefrología del Hospital Garrahan explicó que tras realizar distintos estudios se resolvió que los riñones de un donante de La Plata serían para las hermanas.

En ese contexto, las gemelas ingresaron al quirófano a las 6 de la mañana para ser operadas y concluyó a las 10.30 con una diuresis normal en ambas pacientes, según Ibáñez, quien a su vez, destacó el trabajo de todo el equipo de trasplante renal y de las áreas de soporte que hacen posibles hitos como este.

De qué se trata la enfermedad PQRAR

La poliquistosis renal autosómica recesiva (PQRAR) es un trastorno hereditario caracterizado por el desarrollo progresivo de múltiples quistes en ambos riñones, lo que provoca un aumento progresivo de su tamaño y daña el tejido. Se trata de una afección de origen genético que afecta a los riñones y al hígado. Entre los síntomas, causa sangre en la orina, hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica.

Si bien antes del trasplante, las gemelas llevaban una vida normal, ambas tenían el vientre hinchado y hacían infecciones urinarias reiteradas a poco de nacer y lloraban mucho. Desde entonces, su familia se acostumbró a la rutina de cuidados que incluyeron controles mensuales y dieta alimentaria.

Sin embargo, en los últimos meses su cuadro empeoró y los controles debieron ser cada 15 días y hasta cada 8 por lo que el equipo pediátrico decidió inscribirlas en lista de espera para trasplante.

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