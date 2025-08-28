Septiembre 2025 contará con 8 feriados particulares para Buenos Aires: cuáles son y qué días caen

A diferencia del calendario nacional, septiembre sumará Feriados particulares que están vinculados a conmemoraciones locales y celebraciones específicas de la región. La noticia despertó interés entre estudiantes, trabajadores y familias que ya comienzan a organizar sus actividades en función de los días libres.
Los fines de semana largos y las jornadas de descanso adicional suelen ser una oportunidad tanto para el turismo interno como para la planificación de encuentros y celebraciones. Estos Feriados bonaerenses se suman al cronograma habitual del país, generando un calendario más extenso en comparación con otras provincias.
Qué feriados habrá en Buenos Aires en septiembre 2025
Feriado
La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.
El listado completo de los 18 municipios de la provincia de Buenos Aires que tendrán un asueto durante septiembre: