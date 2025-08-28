28 de agosto de 2025 Inicio
Septiembre 2025 contará con 8 feriados particulares para Buenos Aires: cuáles son y qué días caen

Se perfila como un mes cargado de fechas especiales para quienes viven y trabajan en la provincia bonaerense.

Por
El mes traerá varios Feriados en diversos puntos del país

A diferencia del calendario nacional, septiembre sumará Feriados particulares que están vinculados a conmemoraciones locales y celebraciones específicas de la región. La noticia despertó interés entre estudiantes, trabajadores y familias que ya comienzan a organizar sus actividades en función de los días libres.

El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.
Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Los fines de semana largos y las jornadas de descanso adicional suelen ser una oportunidad tanto para el turismo interno como para la planificación de encuentros y celebraciones. Estos Feriados bonaerenses se suman al cronograma habitual del país, generando un calendario más extenso en comparación con otras provincias.

Qué feriados habrá en Buenos Aires en septiembre 2025

Feriado
La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

El listado completo de los 18 municipios de la provincia de Buenos Aires que tendrán un asueto durante septiembre:

  • Gral. Arenales: sábado 6 de septiembre (aniversario fundacional)
  • San Pedro: lunes 8 de septiembre (patronal)
  • San Fernando: martes 9 de septiembre (patronal)
  • Lomas de Zamora: miércoles 10 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Exaltación de la Cruz: domingo 14 de septiembre (aniversario fundacional y patronal)
  • Dolores: lunes 15 de septiembre (patronal)
  • Laprida: martes 16 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Tres de Febrero: miércoles 24 de septiembre (patronal)
  • Gral. Lavalle: miércoles 24 de septiembre (patronal)
  • Merlo: miércoles 24 de septiembre (patronal)
  • Mercedes: miércoles 24 de septiembre (patronal)
  • Gral. Guido: miércoles 24 de septiembre (patronal)
  • Chascomús: miércoles 24 de septiembre (patronal)
  • Colón: miércoles 24 de septiembre (patronal)
  • Maipú: viernes 26 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Carmen de Areco: viernes 26 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Rivadavia: 30 de septiembre (aniversario fundacional)
  • Almirante Brown: martes 30 de septiembre (aniversario fundacional)

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
