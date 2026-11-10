10 de noviembre de 2026 Inicio
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¿Es feriado nacional el 10 de noviembre? A quiénes alcanza el asueto por la visita del Papa en Argentina

Tras el feriado nacional del lunes, surgen dudas sobre a quiénes contempla la medida de este martes. Los detalles del decreto, las jurisdicciones alcanzadas y el criterio del domicilio laboral.

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La visita de León XIV a la Argentina implicó varios cambios.

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Vatican News

La visita del papa León XIV a la Argentina implicó cambios en la rutina de distintas jurisdicciones por las actividades previstas durante su estadía, lo que genera dudas es si este martes 10 de noviembre es feriado nacional y qué trabajadores quedan alcanzados por la medida.

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A diferencia del lunes 9, cuando el feriado se estableció para todo el país, este martes el asueto rige únicamente para la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, el miércoles 11 la medida alcanzará exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. Es decir que no se trata de un feriado nacional sino uno cuyo alcance depende de la jurisdicción y de las disposiciones oficiales correspondientes.

Cuándo son los feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Gobierno de Javier Milei estableció tres feriados por la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado el 28 de septiembre en el Boletín Oficial.

El lunes 9 de noviembre fue feriado nacional en toda la Argentina, sin distinción de provincias. El artículo 2 del decreto dispone expresamente: “Establécese como feriado nacional el día lunes 9 de noviembre de 2026 en todo el territorio de la República Argentina”.

El papa León XIV y una agenda cargada en su visita a la Argentina.

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Por su parte, el martes 10 de noviembre es feriado exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Córdoba. Ese día, León XIV tiene previsto celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y participar de una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires, donde el Papa encabezará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El Ejecutivo justificó las medidas por las necesidades de “organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación”.

Cómo se aplican estos feriados por la visita del Papa

La principal duda es si los feriados del 10 y 11 de noviembre dependen del domicilio particular o del lugar de trabajo. En efecto, el criterio aplicable es el lugar donde la persona desarrolla sus tareas laborales, independientemente de dónde resida.

Por ejemplo, una persona que vive en CABA pero trabaja en el Conurbano bonaerense tendrá feriado el miércoles 11 de noviembre. En cambio, quien reside en la provincia de Buenos Aires y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10, conforme al criterio territorial informado.

En ese sentido, se confirmó que “lo que se debería tomar de asueto es la jurisdicción que corresponde al empleador”. Sin embargo, el DNU 1103/2026 no resuelve expresamente los casos de trabajadores que viven y cumplen tareas en diferentes jurisdicciones, por lo que pueden requerirse aclaraciones específicas.

Además, el Gobierno prevé garantizar el 75% de los servicios de transporte público durante los feriados territoriales, para facilitar los desplazamientos laborales. De esta manera, el lunes 9 regirá el feriado en todo el país, mientras que los asuetos del martes 10 y miércoles 11 dependerán de la jurisdicción laboral correspondiente.

A quiénes alcanza el asueto del martes 10 de noviembre

La medida dispuesta por el Gobierno contempla dos jurisdicciones para este martes:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el asueto alcanza a la jurisdicción porteña.
  • Provincia de Córdoba: la medida rige en el territorio provincial.

En cambio, el miércoles 11 de noviembre el asueto se aplicará exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

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