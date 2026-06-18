El fuerte descargo de Nicolás Occhiato tras la fake news sobre la salud del papá de Lionel Messi

El dueño del canal de streaming lanzó un duro comunicado luego de que Florencia Peña confirmara al aire la muerte de Jorge Messi. "No me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", lanzó.

"Habrá una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible”, indicó Niclás Occhiato.

Nicolás Occhiato escribió un duro tuit luego que Florencia Peña hablara sobre la muerte de Jorge, papá de Lionel Messi, durante el vivo de su programa del programa de Luzu. “Mi desacuerdo es total”, expresó.

El furcio de la actriz se dio en medio del hermetismo que ronda sobre el estado de salud del papá del capitán argentino , quien atraviesa un momento delicado y el rumor comenzó a circular en las redes sociales en las últimas horas. La conductora de El Show del Verano difundió la información sin que existiera una confirmación oficial.

“ No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi . Pero fue de golpe o qué pasó. En el medio del Mundial, se va a tener que ir”, se preguntó sin haber corroborado previamente la veracidad de lo que estaba comunicando. Rápidamente sus dichos se volvieron virales en las redes sociales quienes la criticaron duramente , como así también al canal de streaming por no haber actuado con responsabilidad ante una noticia de tanta sensibilidad.

Luego de la polémica que se generó, el propi o Occhiato lanzó un tuit repudiando completamente el accionar de la protagonista de Casados con Hijos. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo ”.

“ Mi desacuerdo es total", aseguró y dejó en claro que ahora habrá "una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar” .

El pedido de disculpas de Flor Peña por difundir información falsa por la muerte de Jorge Messi

Luego que quedara expuesta en dar una información falsa por la muerte de Jorge, padre de Lionel Messi, la propia Florencia Peña pidió disculpas al aire.

“Me lo tiraron por acá (se toca la oreja), pero yo no estaba mirando. Ojalá que no, ojalá que sea fake”, se justificó luego que una productora leyera el comunicado de la familia de Messi y agregó: “Esto es lo que está pasando en la comunicación, ya no entendes bien qué es fake y real. Tenes que poner todo en tela de juicio”.

Al mismo tiempo, pidieron disculpas “desde la producción que lo tiramos antes de terminar de chequearlo”. “Hay rumores, pero no está nada confirmado”, indicaron.

"Fake"



Porque Florencia Peña y la producción de LuzuTV salieron a pedir disculpas por dar la información sin chequear de antemano. https://t.co/DlmOGe2HZ0 pic.twitter.com/I6TpA0R4Y6 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 18, 2026

El comunicado completo de la familia de Lionel Messi sobre la salud del padre, Jorge

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.