El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre

En medio de las especulaciones en redes sociales sobre el cuadro que atraviesa Jorge Messi. "Se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente", aclararon.

En medio de los rumores sobre el cuadro de salud del padre de Lionel Messi , la familia emitió un comunicado confirmar que se encuentra “recuperándose y evolucionando favorablemente” . Además, expresaron su malestar “por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos” con la que se trató el tema.

Ángel De Brito se comunicó con la familia de Messi y habló sobre la salud del padre

Asimismo, manifestaron que “la familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

Sin dar detalles sobre donde se encuentra internado ni cuál es el cuadro que enfrenta, explicaron que “ en estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablement e dentro del cuadro que presenta.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, confirmaron en el comunicado.

El comunicado completo de la familia de Lionel Messi sobre la salud del padre, Jorge

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión.

Quién es Jorge Messi, la figura fundamental que acompañó a Lionel en cada paso de su carrera futbolística

En la goleada de Argentina en su debut contra Argelia en la Copa del Mundo 2026, la emoción y las lágrimas de Lionel Messi sorprendieron a los fanáticos. Tiempo después se confirmó que Jorge Messi, su padre, atraviesa un problema de salud grave.

Se trata de un hombre fundamental en la carrera de la Pulga: conocido por ser su papá y representante, acompañó a su hijo durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona: el resto es historia.

Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958, llevaba una vida tranquila junto a su esposa Celia María Cuccittini en Rosario, donde criaban a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol y era supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida dio un vuelco rotundo al dedicarse por completo a la carrera de Lionel.

"La Pulga" dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, que tampoco quiso costear River. Ante esta situación, llevó a Jorge buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el Barcelona podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no sólo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

A pesar de mantener una figura fuera de las polémicas y con un perfil bajo nunca dudó a la hora de defender a su hijo en redes sociales en su cuenta de Instagram @jorge.sole. También compartió imágenes junto a su familia, y sobre el triunfo de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: "Y al final de la historia los héroes se quedaron con el ansiado trofeo", compartió con una foto del equipo completo.