Preocupación por la salud del papá Lionel Messi, Jorge: qué se sabe

El padre del capitán de la Selección argentina atraviesa un delicado cuadro y se encuentra bajo atención médica. La familia emitió un comunicado en el que pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad" en este duro momento.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, atraviesa un delicado cuadro de salud . Este jueves, la familia emitió un comunicado en el que informó que "se encuentra bajo seguimiento médico" y pidió "responsabilidad, prudencia y humanidad" a la hora de difundir información sensible al respecto.

El comunicado de la familia de Lionel Messi sobre la salud de su padre

La situación provocó las lágrimas del capitán de la Selección argentina , quien sorprendió al estallar en llanto tras el partido frente a Argelia en el debut mundialista.

La apertura del marcador llegó a través de un potente disparo de media distancia con el que el astro rosarino destrabó el encuentro. Lejos de festejar con su habitual euforia, las cámaras de la transmisión capturaron el rostro del futbolista visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos , algo completamente inusual en él. Ante la enorme repercusión que generó ese instante de vulnerabilidad, un cronista aprovechó la posterior rueda de prensa para preguntar sobre las razones profundas de su angustia en pleno partido.

" La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta . Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", comienza el texto.

"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge . Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", continúa el texto.

La familia del capitán de la Selección argentina solicitó: "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable".

"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", concluye la misiva.

Quién es Jorge Messi, la figura fundamental que acompañó a Lionel en cada paso de su carrera futbolística

Se trata de un hombre fundamental en la carrera de la Pulga: conocido por ser su papá y representante, acompañó a su hijo durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona: el resto es historia.

Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958, llevaba una vida tranquila junto a su esposa Celia María Cuccittini en Rosario, donde criaban a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol y era supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida dio un vuelco rotundo al dedicarse por completo a la carrera de Lionel.

Lionel Messi, muy unido a su padre, Jorge.

"La Pulga" dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys, en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, que tampoco quiso costear River. Ante esta situación, llevó a Jorge buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el Barcelona podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo, no sólo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

A pesar de mantener una figura fuera de las polémicas y con un perfil bajo nunca dudó a la hora de defender a su hijo en redes sociales en su cuenta de Instagram @jorge.sole. También compartió imágenes junto a su familia, y sobre el triunfo de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: "Y al final de la historia los héroes se quedaron con el ansiado trofeo", compartió con una foto del equipo completo.