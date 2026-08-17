Los 4 signos que podrían atraer más dinero con el eclipse de Luna llena en Piscis

El eclipse de Luna llena en Piscis del 28 de agosto de 2026 llega con energía de cierres y nuevas oportunidades. Para algunos signos, este fenómeno pone el foco en el dinero. Los 4 perfiles zodiacales que podrían atraer más dinero con el fenomeno lunar pisciano

Es importante tener en cuenta que, con este eclipse, algunas personas van a tener movimientos especialmente fuertes en las zonas de su carta relacionadas con el dinero y los recursos . Esto puede manifestarse como el cierre de una etapa financiera, la resolución de un asunto pendiente o el comienzo de una nueva forma de generar ingresos.

Por eso, no necesariamente significa que el dinero vaya a aparecer de manera inesperada. En algunos casos, la riqueza puede llegar después de un cierre: terminar una deuda, dejar atrás un gasto, cerrar un acuerdo o tomar una decisión que permita abrir una nueva etapa económica.

Acuario es uno de los signos más movilizados porque ocupa la casa 2, la zona relacionada directamente con el dinero y los recursos personales. El eclipse puede marcar el final de una etapa económica y abrir espacio para una nueva forma de administrar, ganar o valorar lo que tiene. Puede aparecer una oportunidad que obligue a tomar una decisión, un cambio en los ingresos o la necesidad de dejar atrás una manera de manejar las finanzas que ya no funciona. El movimiento económico puede ser importante, pero también requiere revisar qué se quiere construir a largo plazo.

Tauro

Para Tauro, el eclipse impacta en la casa 10, vinculada con la profesión, la carrera y el reconocimiento. Por eso, una transformación laboral puede terminar teniendo consecuencias directas sobre la economía. Puede ser el cierre de una etapa profesional, un cambio de posición, una propuesta o un proyecto que empiece a darle mayor estabilidad. El dinero puede llegar como consecuencia de una decisión relacionada con el trabajo y no necesariamente de manera inmediata.

Libra

Libra tiene a Piscis activando su casa 6, relacionada con el trabajo cotidiano, las responsabilidades y la rutina. El eclipse puede mostrar que una dinámica laboral ya no funciona y que es necesario modificarla. Un cambio de tareas, una nueva modalidad de trabajo o incluso el cierre de una actividad pueden abrir una oportunidad diferente. La mejora económica puede aparecer cuando Libra deje de sostener una rutina que consume demasiado y empiece a organizar su tiempo de otra manera.

Leo

En Leo, Piscis ocupa la casa 8, relacionada con recursos compartidos, inversiones, deudas, pagos, acuerdos económicos y dinero que llega a través de terceros. Por eso, el eclipse puede traer definiciones sobre una situación financiera que venía pendiente. Puede tratarse del cierre de una deuda, un pago, una negociación o una reorganización de recursos compartidos. No necesariamente habla de dinero inesperado: muchas veces la ganancia está en cerrar una situación que venía generando preocupación.