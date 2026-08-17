17 de agosto de 2026 Inicio
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Conmoción en Italia: el delantero de Cagliari Yael Trepy está en coma inducido tras caer a una piscina

El francés, de 20 años, permanece internado en terapia intensiva después de sufrir un grave accidente en una villa de la Costa Esmeralda. Tras ser rescatado, fue intubado y trasladado en helicóptero a un hospital de Sassari.

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YaelTrepy había sido titular en Cagliari el viernes pasado.

Yael Trepy había sido titular en Cagliari el viernes pasado.

El fútbol italiano está consternado por el grave incidente que sufrió el delantero de Cagliari, Yael Trepy, quien está internado con coma inducido luego de caerse en una piscina. “Fuerza, Yael”, escribió el club italiano en sus redes.

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Según trascendió, el delantero francés de 20 años se encuentra en estado grave y está ingresado en cuidados intensivos en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari después de que casi se ahogara.

“Necesitó atención médica inmediata y su traslado en helicóptero al hospital de Sassari fue crucial. Permanece en la unidad de cuidados intensivos y en coma inducido”, detalló el medio La Gazzetta dello Sport ante lo sucedido este domingo.

Al mismo tiempo, ampliaron la información asegurando que el futbolista fue sometido a una tomografía computarizada de tórax que reveló “una gran cantidad de líquido en los pulmones, lo que dificulta el intercambio de oxígeno”. “Por lo tanto, se decidió mantener al jugador en coma inducido médicamente para evitarle más sufrimiento y permitirle recibir tratamiento”, sostuvieron.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones de los hechos, se estima que el francés había caído en la parte más profunda de una piscina y no sabía nadar. “Fue sacado del agua, pero la gravedad de la situación hizo necesario la intervención del helicóptero. El delantero está intubado”, agregó el citado medio La Stampa.

El comunicado de Cagliari luego del accidente de Yael Trepy

Luego que el viernes pasado, Yael Trepy fue titular en la victoria del Cagliari sobre el Arezzo en la Coppa Italia, el delantero tuvo un grave accidente este domingo y quedó internado en coma inducido. Recientemente, el club le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales: "Fuerza, Yael. Estamos todos con vos".

Al mismo tiempo, y tras conocerse la triste noticia, el conjunto italiano también emitió un comunicado confirmando la delicada situación de salud del francés de 20 años. “El Club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca la evolución de su estado. En estos momentos, el Cagliari Calcio acompaña a Yael y a su familia en el sentimiento”, expresaron.

Así mismo, solicitaron “el máximo respeto a su privacidad y facilitará cualquier novedad en cuanto esté disponible”.

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