20 de julio de 2026 Inicio
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Con el feriado descartado, reina la incertidumbre en el Gobierno sobre el recibimiento a los jugadores de la Selección

El hecho de la demora en el arribo de parte del plantel también atentó contra la chance de un evento masivo. La Casa Rosada planeaba un recibimiento protocolar con granaderos, pero la idea habría encontrado resistencias en la delegación.

Tatiana Scorciapino
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Tatiana Scorciapino
Milei anunció la posibilidad de un feriado

Milei anunció la posibilidad de un feriado, pero horas después quedó descartada.

En solo cuestión de horas, luego de que el presidente Javier Milei anunciara la intención oficial de decretar un feriado nacional para recibir a la Selección argentina, tras la derrota ante España en la final del Mundial, la organización de ese agasajo ingresó en un terreno de incertidumbres.

Javier Milei, presidente de Argentina.
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Certezas hay pocas: una de ellas es que está descartada la posibilidad del feriado, sobre todo luego de que se conociera que varios futbolistas del plantel, entre ellos el capitán Lionel Messi, partieron directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. Así, la delegación pasó a estar integrada solo por algunos jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff.

El hecho de que el arribo, previsto alrededor de las 17 hs, se demoraría hasta más allá de las 18, también atentó contra la chance de un evento masivo, por lo que todo se resumiría al traslado de los jugadores al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la localidad de Ezeiza.

Pese a todo, por estas horas tiene lugar una reunión entre la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, su par de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, y la cúpula de la Policía Federal y porteña para diagramar el traslado desde el aeropuerto al predio, pero sin caravana popular.

Trascendió además que el Gobierno planeaba un recibimiento protocolar con granaderos, similar al que se brinda a los jefes de Estado, pero la idea habría encontrado resistencias en la delegación de la Selección.

Tras el partido disputado en Nueva Jersey, Milei destacó la actuación del combinado nacional, subrayando que alcanzó tres finales en los últimos cuatro torneos mundialistas, un rendimiento que calificó como "extraordinario". En ese sentido, sostuvo que "nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo", al tiempo que remarcó que el resultado adverso en el encuentro decisivo "no puede opacar ni empañar" la magnitud de la campaña del equipo de Lionel Scaloni.

Asimismo, el Presidente enfatizó la vigencia del equipo nacional a lo largo de los años. "De cuatro competencias llegaron a tres finales. Eso marca que no solo han estado en un altísimo nivel, sino que además lo han hecho durante dieciséis años. No es fácil un logro de estas características", expresó el líder del Ejecutivo.

En su mensaje, el mandatario elogió el compromiso y la entrega del grupo de deportistas ante la exigencia internacional. "Los jugadores han dado una muestra enorme de lo que es dejar todo por un objetivo. Nunca se entregaron. Argentina nunca se rinde", aseveró.

Semanas atrás, Milei había sugerido que la Casa Rosada estaba a disposición de la Selección para celebrar un eventual bicampeonato del mundo si el equipo dirigido por Lionel Scaloni lograba la hazaña en el Mundial 2026.

"Yo puse la Casa Rosada a disposición para que los jugadores vayan, para que no haya interferencia política, ese día la vacío", expresó entonces el mandatario.

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