Que fue de la vida de Freddie Prinze Jr, el actor que fue furor en los 90 El protagonista de Sé lo que hicieron el verano pasado y uno de los galanes más recordados de los años 90 dejó atrás el cine como prioridad y encontró nuevos desafíos dentro del mundo del entretenimiento. Agregar C5N en









¿Qué fue de la vida de Freddie Prinze Jr., el actor que fue furor en los 90?

Alcanzó la fama mundial con Sé lo que hicieron el verano pasado en 1997.

También protagonizó éxitos como Ella es así y las películas de Scooby-Doo.

Amplió su carrera como productor, actor de doblaje y conductor de podcasts.

Está casado con Sarah Michelle Gellar desde 2002 y tienen dos hijos.

En los últimos años volvió a la pantalla con la nueva entrega de Sé lo que hicieron el verano pasado. ¿Qué fue de la vida de Freddie Prinze Jr., el actor que fue furor en los 90?: conquistó a toda una generación a finales de los años dorados gracias a películas como Sé lo que hicieron el verano pasado y Ella es así (She's All That). Convertido en uno de los galanes más populares de Hollywood, protagonizó exitosas producciones de terror, comedia romántica y aventuras.

En las últimas décadas, su carrera tomó nuevos rumbos y hoy continúa vinculado a la industria del entretenimiento desde diferentes proyectos. En 2025, el artista estdounidense volvió a interpretar a Ray Bronson en la nueva entrega de Sé lo que hicieron el verano pasado, regresando a una de las franquicias que lo convirtió en uno de los actores más populares de la década del 90 y reafirmando el cariño que el público sigue sintiendo por su trabajo.

En el año 2000 comenzó su relación con la actriz Sarah Michelle Gellar, conocida por protagonizar Buffy, la cazavampiros. La pareja se casó en 2002 y es considerada una de las relaciones más estables de la meca del cine. Juntos tienen dos hijos y, con el paso del tiempo, mantuvieron un perfil bajo, alejados de los escándalos mediáticos.

Qué fue de la vida de Freddie Prinze Jr Freddie James Prinze Jr. nació el 8 de marzo de 1976 en Los Ángeles, Estados Unidos. Es actor, productor, guionista y actor de doblaje. Su historia personal estuvo marcada por una tragedia desde muy pequeño: su padre, el reconocido comediante Freddie Prinze, falleció en 1977, cuando él tenía apenas diez meses de vida.

Tras crecer junto a su madre en Albuquerque, Nuevo México, decidió seguir los pasos de su padre e iniciar una carrera artística. Luego de terminar la escuela, regresó a Los Ángeles para comenzar a trabajar en televisión y cine. El gran reconocimiento llegó en 1997 con Sé lo que hicieron el verano pasado (I Know What You Did Last Summer), donde compartió elenco con Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe. La película se convirtió en un éxito de taquilla y en un clásico del cine de terror adolescente.