La CGT relanza su plan de lucha con marchas y analiza un paro general contra Milei La central obrera retomará las movilizaciones tras haber finalizado el Mundial con una protesta junto a los jubilados. Por Agregar C5N en









La CGT relanza su plan de lucha con marchas y analiza un paro general contra Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a movilizarse esta semana y pondrá en marcha un plan de protestas que se extenderá hasta noviembre. La primera actividad será el miércoles 22 de julio, cuando participe de una marcha frente al Congreso junto a organizaciones de jubilados, en el inicio de una nueva estrategia que podría desembocar en un paro general contra el Gobierno de Javier Milei.

La decisión fue consensuada con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que coordinarán las distintas medidas previstas para los próximos meses en rechazo a la reforma laboral impulsada por la administración nacional, según pudo saber C5N.

El relanzamiento del plan de lucha se produjo luego de un revés para la estrategia judicial de la CGT. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por la central sindical y dejó vigentes los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral. De esta manera, la discusión sobre la constitucionalidad de la norma continuará en los tribunales, mientras la reforma sigue en aplicación.

Un nuevo San Cayetano con reclamos y marcha El cronograma de protestas contempla una nueva movilización el 7 de agosto, en el marco de la tradicional marcha de San Cayetano organizada por la UTEP, que coincidirá con la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Durante la tercera semana de agosto, las organizaciones sindicales prevén concentrarse frente al Ministerio de Economía para reclamar por la situación económica y el creciente endeudamiento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Además, impulsan una movilización para el 2 de septiembre, en el Día de la Industria, con el objetivo de visibilizar la situación del sector productivo y del empleo.