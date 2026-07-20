Mundial 2026: los tiernos mensajes de las parejas de los jugadores de la Selección argentina tras la derrota en la final

Luego de haber finalizado el partido ante España, muchas se expresaron y destacaron el orgullo de lo que el plantel demostró a lo largo de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese al dolor de la derrota en la final del Mundial 2026 , al igual que los hinchas que mostraron el agradecimiento y orgullo por la Copa que hizo la Selección a lo largo de los ocho partidos disputados, las esposas de los jugadores también mostraron su amor y su apoyo a los futbolistas argentinos.

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La Albiceleste cayó por la mínima diferencia en el octavo partido de la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, siendo un equipo que fue de mayor a menor ya que con el correr del tiempo el plantel dejó entrever el desgaste físico que tuvo y se notó ante La Roja.

La pareja de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, se expresó a través de las historias haciendo una mención especial a la hinchada que estuvo alentando al equipo en todo el partido. "Qué orgullo" , indicó junto a un corazón. Pero después también hizo una mención especial para el futbolista del Inter de Milán.

“ Callado. Siempre respetuoso . Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento”, señaló en el posteo en su feed y agregó: “Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba”.

Al mismo tiempo destacó “el esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días” : “Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme”.

La influencer Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, subió una imagen del lateral en el campo de juego una vez finalizado el encuentro y destacó que dejó la vida, “el corazón y todo por esta camiseta”. “Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginas”, agregó.

Luego, hizo referencia al gran partido que hizo el ex – Banfield que terminó completamente extenuado. “Solo tengo palabras de admiración. Dejaste las piernas, el corazón y el alma por la Selección. Siempre dando un poco más, incluso cuando eso significa dejarte de lado a vos mismo para entregar lo mejor de vos al equipo”, destacó y recibió la dulce respuesta del propio jugador con un “te amo mucho”.

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Por otra parte, la exparticipante de Masterchef, Valu Cervante, novia y madre de los hijos de Enzo Fernández, publicó una foto de sus dos hijos, Olivia haciéndole sosteniéndolo en sus hombros a su hermanito Benjamín e indicó: “Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutar del fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera”.

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Más mensajes de las esposas de los jugadores tras la final del Mundial 2026

Otras que se pronunciaron en sus redes sociales fue la pareja del arquero, Gerónimo Rulli, Rocío Espósito, quien tras subir el video donde los jugadores se pararon frente a la hinchada mirándolo en medio de los cantos, reconoció: “Cabeza alta muchachos, orgullo por ustedes”.

Además, republicó dos posteos de diferentes cuentas con frases que destaca que "no todas las historias de amor tiene un final feliz". "Esta valió la pena pena vivirla. Orgulloso de este equipo", se lee en uno y "a veces no se gana levantando una copa, a veces se gana dejando el alma", en la otra publicación.

Además, Yazmín Jaureguy, madre de la única hija de Valentín "Colo" Barco eligió subir a sus historias la publicación de la AFA, y agregó un agradecimiento a Lionel Messi "por ser argentino". "El mejor del mundo para siempre", indicó y sobre una foto de todo el grupo agregó: "Gracias a todo por dejar todo y más. No se les puede pedir más nada. Gracias mi amor por dejarnos acompañarte en este camino".

Mientras que la jugadora, Kelci Rose, novia de Marcos Senesi, sacó una foto de los jugadores argentinos ya sentados en el campo de juego post encuentro, con el cuerpo técnico mirando la hinchada, y le dedicó unas dulces palabras a su pareja: "Siempre orgullosa de ti".