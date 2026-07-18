Brasil: la Justicia endureció la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y Javier Milei no podrá visitarlo El jefe de Estado tiene previsto viajar a San Pablo el 25 de julio para apoyar la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro y luego pensaba trasladarse a Brasilia, donde el exmandatario cumple la pena en su casa. El Máximo Tribunal reforzó las restricciones impuestas e impidió que reciba visitas hasta después de los comicios nacionales. Por Agregar C5N en









Jair Bolsonaro cumple la pena de prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado por intento de golpe de Estado. Presidencia

La Justicia de Brasil endureció las condiciones de la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y el presidente Javier Milei no podrá visitarlo en su casa de Brasilia, tal cual tenía previsto hacerlo cuando viaje el 25 de julio a la ciudad de San Pablo para apoyar la candidatura presidencial de su hijo Flavio.

El Máximo Tribunal reforzó las restricciones impuestas e impidió que reciba visitas hasta después de los comicios nacionales, previstos para el 4 de octubre de este año. El exmandatario cumple la pena de prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado por intento de golpe de Estado tras las elecciones nacionales de 2022.

En este marco, el juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido presentado por la defensa del exmandatario para autorizar la visita de Milei y solo autorizó que durante las próxi

Por su parte, negó que en durante los próximos 90 días, su hijo Flavio, y candidato presidencial de Brasil, pueda visitarlo. La medida fue adoptada el 13 de julio luego que el senador difundiera públicamente una carta de su padre en apoyo a su candidatura.

Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro. X @OPRArgentina La visita del mandatario al gigante sudamericano será un capítulo más de tensión con el presidente Lula da Silva, que se suma a su ausencia en la última cumbre del Mercosur. En este marco, crece la expectativa en Casa Rosada por la organización de una cumbre de presidentes conservadores en la Ciudad de Buenos Aires.

La agenda internacional de Milei ya tenía prevista su presencia en las asunciones presidenciales de Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella en Perú y Colombia, respectivamente, flamantes triunfadores en los comicios nacionales de sus países. La agenda internacional de Javier Milei 25 de julio: viaje a San Pablo, Brasil, para participar del lanzamiento de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente.

28 de julio: viaje a Perú para la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

7 de agosto: viaje a Colombia por la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. Durante el mismo visitará a Daniel Noboa, presidente de Ecuador.